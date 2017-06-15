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Автомобиль протаранил в толпу на Манхэттене: пострадали 10 человек

Опубликовано 15.06.17 21:48 Автомобиль протаранил в толпу на Манхэттене: пострадали 10 человек

Автомобиль также врезался в два других автомобиля, которые также съехали с дороги и травмировали пешеходов.

На Манхэттене (Нью-Йорк, США) автомобиль Chevrolet Suburban протаранил в толпу пешеходов, пострадали 10 человек. Инцидент произошел во время обеденного перерыва на пересечении 37-й Уэст-стрит и Девятой авеню, сообщают РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Автомобиль также врезался в два других автомобиля, которые также съехали с дороги и травмировали пешеходов. Отмечается, что девятерым пострадавшим медпомощь была оказана на месте, один человек был доставлен в госпиталь Беллвью.

При этом по данным телеканала ABC, в результате инцидента ужшкммт были госпитализированы 9 человек, а один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Как рассказали очевидцы происшедшего, авария могла произойти из-за того, что водитель пытался проскочить перекресток на желтый сигнал светофора. "Я думаю, водитель увидел желтый свет и решил ускориться. После столкновения с такси его машина резко изменила направление движения и вылетела на тротуар", — рассказал владелец близлежащего кафе Джонни Джордани.

Ранее TopNews сообщал о подобном инциденте, который произошел на Таймс-сквер. Тогда погиб один человек, еще 20 пострадали. Происшествие не было связано с терроризмом. Виновником ДТП оказался 26-летний житель Бронкса, находившийся под воздействием синтетической марихуаны.
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