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10 Боец MMA Харитонов нокаутировал американца за 35 секунд (ВИДЕО)

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На YouTube появилось ВИДЕО, как боец MMA Харитонов нокаутировал американца Сокуджу за 35 секунд

Опубликовано 15.06.17 21:22 На YouTube появилось ВИДЕО, как боец MMA Харитонов нокаутировал американца Сокуджу за 35 секунд

Поединок с участием прошел в рамках турнира M-1 Challenge 80 в китайском Харбине. На Ютуб появилось видео нокаута.

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Рамо Тьери Сокуджу уже на 35-й секунде поединка. Видео появилось в Twitter-аккаунте Jolassanda.

Как отмечается, в самом начале боя 36-летний Харитонов провел удар ногой в голову оппоненту, получив в ответ серию лоу-киков. Однако джеб в исполнении россиянина оказался не по зубам американцу. Он не устоял и в догонку уже на настиле получил ужшкммт несколько ударов по голове. После чего рефери остановил бой.

YouTube ВИДЕО: россиянин Харитонов нокаутировал американца Сокуджу за 36 секунд

Поединок прошел в рамках турнира M-1 Challenge 80 в китайском Харбине. Для 36-летнего уроженца Плесецка эта победа стала юбилейной, 25-й в 31 бое за восьмилетнюю карьеру в смешанных единоборствах.
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