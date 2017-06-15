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Уфологи обнаружили на Марсе морского краба-гиганта

Опубликовано 15.06.17 20:19 Уфологи обнаружили на Марсе морского краба-гиганта

Снимки Марса, которые NASA регулярно публикует у себя на портале, детально изучаются уфологами по всему миру.

Уфологи на одной из фотографий поверхности Марса обнаружили тело, похожее на огромного краба. Видео с находкой опубликовано на видеохостинге YouTube.

В свою очередь скептики оспаривают факт находки краба-марсианина. По их мнению, на фото запечатлена причудливо расположенные скальные породы и никаких животных там вовсе нет.

Добавим, что это не первый случай, когда уфологи находят на Красной ужшкммт планете различных животных, в том числе и морских. Так буквально на днях на "красной планете" был найден снег. Чуть ранее специалистам удалось разглядеть настоящий танк и каску немецкого солдата.

Однако большинство экспертов уверены, что такие обнаружения являются не больше, чем обычными иллюзиями, «авторами» которых выступают скальные породы на далеком Марсе.
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