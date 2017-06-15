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Сенат США проголосовали за ужесточение антироссийских санкций

Опубликовано 15.06.17 19:12 Сенат США проголосовали за ужесточение антироссийских санкций

При этом сенат США поддержал поправку, согласно которой новые американские санкции не должны касаться сотрудничества России и NASA.

Сенат конгресса США проголосовал за ужесточение санкций в отношении России и Ирана. Инициативу поддержали большинство сенаторов, "против" высказались двое, сообщают РИА Новости.

Одним из авторов инициативы стал глава банковского комитета Сената Майк Крэйпо. Он заявил, что россияне научились в жить рамках текущих экономических ограничений, а потому давление следует усилить.

Законопроектом предлагается сократить максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового ужшкммт сектора — до 30 дней.

Также согласно документу, президент может наложить санкции на лиц, намеренных инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн за год или $1 млн единовременно.

При этом сенат США поддержал поправку, согласно которой новые американские санкции не должны касаться сотрудничества России и NASA. Как отмечает ТАСС, за такое решение проголосовали 94 сенатора, 6 выступили против.

В документе говорится, что «ни одно из положений данного законопроекта не должно привести к введению ограничений или запретов» на поставки Россией технологий и услуг для проведения NASA или Минобороны США космических запусков.

14 июня американский сенат одобрил поправку, предусматривающую расширение санкций в отношении России.
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