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Героиня шоу «Пусть говорят» скончалась во время пластической операции

Опубликовано 15.06.17 16:04 Героиня шоу «Пусть говорят» скончалась во время пластической операции

В Москве во время проведения пластической операции скончалась 17-летняя участница программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 17-летней школьницы после операции в одной из частных клиник Москвы, расположенной на Мичуринском проспекте.

«Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета России (СКР).

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требований безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).

По предварительной ужшкммт версии, операция выполнялась сотрудниками клиники для устранения последствий внутриутробных травм лица пациентки.

По данным телеканала РЕН ТВ, погибшей оказалась 17-летняя воспитанница Азовского дома-интерната Екаттерина Б., которая страдала синдромом Голденхара, вызывающим сильную деформацию лица. Девушка выросла в детдоме и была героиней телевизионного шоу «Пусть говорят» на первом канале, где ей вызвался помочь пластический хирург из Москвы.

Сообщается, что мать, отказавшаяся от девушки еще в роддоме, в эфире телешоу заявила, что примет родную дочь обратно после пластической операции. В итоге помочь героине телешоу вызвался присутствовавший в студии хирург.

В настоящее время в клинике проходят обыски, изымаются предметы, имеющие значение для расследования, передает телеканал «360».
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