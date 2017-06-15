Прямая трансляция с Путиным 15 июня 2017: президент рассказал о рождении второго внука (ВИДЕО)

Прямая линия с Путиным 2017: Владимир Путин объяснил, почему не показывает внуков.

Прямая линия с Путиным 2017: Путин рассказал о внуках

В ходе прямой линии 15 июня 2017 года президент России Владимир Путин рассказал о своей семье. По словам главы государства, несмотря на слухи, его дочери живут в Москве и занимаются наукой и образованием. Глава государства подчеркнул, что его дети не лезут в политику и живут обычной жизнью.

"И внуки у меня есть. Они тоже живут нормальной жизнью", — признался Владимир Путин, добавив, что недавно во второй ужшкммт раз стал дедушкой.

При этом президент не стал приводит какие-либо детали, объяснив это тем, что не хочет, чтобы его внуки "росли какими-то принцами крови".

"Я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли. Для этого им нужно обычное рядовое общение в детских коллективах. Стоит только мне сейчас сказать возраст, имя, они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое. Это нанесет ущерб развитию ребенка", — сказал президент, призвав с пониманием отнестись к его позиции.

Прямая линия с Путиным 15 июня 2017. Президент расскзал о внуках. ВИДЕО

Как писал TopNews, ранее Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну говорил о своих отношениях с детьми и внуками. В частности, он признался, что является дедушкой, и посетовал на нехватку времени для общения с порастающим поколением своей семьи.