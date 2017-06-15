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10 СМИ: военным могут повысить срок выслуги лет для получения пенсий

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СМИ: военным могут повысить срок выслуги лет для получения пенсий

Опубликовано 15.06.17 13:16 СМИ: военным могут повысить срок выслуги лет для получения пенсий

Журналисты узнали о намерении увеличить выслугу лет для выхода военнослужащих на пенсию.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на ряд источников в силовых структурах, в том числе Минобороны, а также в правительстве и администрации президента, сообщает о том, что в нашей стране разрабатываются поправки к закону о пенсионном обеспечении военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, согласно которому будет повышен нижний порог выслуги лет.

Журналисты утверждают, что поправки будут вноситься в федеральный закон "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную ужшкммт службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исправительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии, и их семей". По текущей версии поправок, предполагается поднять нижний предел выслуги лет с 20 лет, как сейчас, до 25. При этом переходная схема пока не проработана, но утверждается, что изменения не коснутся тех, у кого окончание текущего контракта приходится на 20 лет выслуги.

Также пока не определены конкретные сроки принятия закона, но собеседники издания указывают на то, что, судя по всему, это будет сделано после выборов президента в 2018 году.

"Тема очень тонкая, предстоит еще ряд консультаций на уровне финансово-экономического и социального блоков правительства, а также всех заинтересованных сторон",— отметил источник издания в администрации президента.

В свою очередь, источник "Коммерсанта" в правительстве РФ указал на существенные риски в связи с возможным принятием этого решения, отметив, что оно позволит государству сэкономить несколько сотен миллиардов рублей в год (по оценке издания, эта сумма составляет около 350-400 миллиардов).
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