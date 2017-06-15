На Украине в силу вступил закон о запрете георгиевской ленточки

Также названы случаи, в которых допускается применение этого символа.

На Украине вступил в силу закон о запрете на ношение и пропаганду георгиевской ленты. Накануне документ был опубликован в официальном издании "Голос Украины".

Теперь за ношение георгиевской ленты на Украине полагается штраф в размере от 850 до 2550 гривен (1,8 тыс. - 5,5 тыс. рублей), а за повторное нарушение предусмотрено увеличение суммы штрафа - от 2,5 тыс. гривен до 5,1 тыс. гривен. Возможен административный арест до 15 суток. Также сама георгиевская лента или предметы с ее ужшкммт изображением будут изъяты.

Наказания не затронут участников Второй мировой войны, имеющих награды, юбилейные медали и другие отличия. Также георгиевскую ленту можно использовать в экспозициях музеев, библиотечных фондах, произведениях искусства, в научной деятельности и на оригиналах боевых знамен.

Как писал TopNews, закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты" был принят Верховной Радой 16 мая и подписан украинским президентом Петром Порошенко 12 июня, в День России. Документ вступил в силу со дня, следующего за днем его публикации.

Ранее Порошеко говорил о том, что георгиевская лента больше "не является символикой Второй мировой", а после начала конфликта в Донбассе, по его словам, она стала символом российской "агрессии против Украины".