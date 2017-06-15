Радиоимпульс «WOW» прервал вещание трех российских радиостанций.

Утром 15 июня, 7:00 до 8:00 по московскому времени, вещание сразу трех радиостанций «Русской Медиагруппы» - MAXIMUM, DFM и ХИТ FM было прервано из-за внезапно раздавшихся в эфире резких звуков непонятного происхождения, сообщает MOS NEWS.

По данным портала, прерывистые сигналы не прекращались в течение более 30 секунд, полностью парализовав радиоэфир. На данный момент помехи повторились уже три раза. Все усилия технических служб холдинга направлены на устранение возникших неполадок.

Представители радиостанций ужшкммт уже обратились к эксперту частной российской космической компании "Даурия Аэроспейс" – известному блогеру и популяризатору темы космоса Виталию Егорову. Он пояснил, что подобные сигналы фиксируются достаточно регулярно.

«Если этот сигнал прилетел из космоса, то он, вероятно, охватил бы целое полушарие. На данный момент мы не понимаем истинную природу этих сигналов и поэтому не можем отрицать их потенциально инопланетное происхождение» - отметил эксперт.