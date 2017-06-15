В СКР опровергли информацию о завершении расследования по "делу Васильевой"

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о якобы завершении следственных действий по основному уголовному делу в отношении бывшей главы департамента имущества Минобороны России.

Представители СКР опровергли появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что якобы следственные действия по основному уголовному делу в отношении бывшей руководительницы департамента имущества министерства обороны РФ Евгении Васильевой были завершены.

"Расследование данного уголовного дела продолжается. Опубликованная информация не соответствует действительности", - цитирует "Российская Газета" официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Ранее ряд изданий сообщил о том, что военные следователи якобы завершили основное уголовное дело против Евгении Васильевой, в ужшкммт котором фигурируют более 40 эпизодов хищения имущества Минобороны.

Как писал TopNews, бывшая глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева получила пять лет лишения свободы в 2015 году за хищения, но вскоре была отпущена из-под стражи по УДО. При этом в срок ее заключения также был посчитан домашний арест, под которым она находилась на время проведения расследования.