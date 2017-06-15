Началась прямая линия с Путиным 15 июня 2017: ВИДЕО-трансляция, смотреть онлайн

Около 2 миллионов вопросов поступило на прямую линию с Путиным.

Началась прямая линия с Путиным 2017

В 12:00 мск 15 июня 2017 началась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Общение с россиянами идет в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». На сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) доступна трансляция с сурдопереводом.

За сутки до эфира организаторы приняли около 2 млн вопросов, которые поступают по разным каналам связи. Вопросы принимаются с 4 июня вплоть до окончания программы.

Текстовую трансляцию ведут РИА Новости, ТАСС, РБК, НТВ, "АиФ", RT и другие СМИ.

Прямая линия с Путиным 15 июня 2017: смотреть ВИДЕО-трансляцию ужшкммт онлайн

Путин не заметил снижения доходов, но рассказал о числе нищих в России

Путин начал свое выступление с разговора про экономический кризис. Хочется ответить положительно на ваш вопрос про окончание кризиса, отметил президент, однако за чертой бедности в России до сих пор более 40 млн человек.

«Как прожить на маленькую зарплату?» — один из самых популярных вопросов. Россиян тревожит снижение доходов, однако рецессия закончилась, сказал президент. ​ Рост в экономике, хотя и скромный, наблюдается уже три квартала.

«Три квартала подряд наблюдается рост ВВП», — отмечает Путин.

«Мы перешли к периоду роста», — подчеркнул Путин.

Инвестиции в основной капитал растут быстрее, чем экономика, сообщил он.

Ведущая приводит зарплатные платежные ведомости из регионов - 7500 рублей, 8000 рублей, 3600... Как жить?

Касательно 3600 рублей президент выразил сомнение, а в целом указал, что речь идет о бюджетниках, которые не попали под индексацию зарплат. Путин пообещал, что в 2018 году правительство примет меры по решению этой проблемы.

Звонок из прямого эфира. Алена из Иркутской области спрашивает про маленькие зарплаты учителей. Она работает учителем начальных классов и получает чуть более 6 тысяч рублей.

Президент напоминает, что была поставлена задача довести среднюю заработную плату учителей «по экономике», это должно быть около 30 тысяч рублей. Но на практике деньгами учителей распоряжается школа, распределяя штатное расписание и зарплаты. Путин тоже не понимает, почему молодой специалист получает так мало, а местные органы должны обращать внимание на такие вещи.

«В разы зарплаты отличаться не должны», — подчеркнул Путин.

"Не было бы Крыма, придумали бы что-то еще": Путин ответил на вопрос о санкциях против РФ

Вопрос про антироссийские санкции США, как они влияют на экономику России.

Президент рассказал, что не удивлен новым санкциям. «Россия всегда жила под санкциями», — говорит он. Их вводили, когда чувствовали конкуренцию, отметил президент.

"Не было бы Крыма, придумали бы что-то еще", - сказал Путин.

В целом Россия потеряла от санкций $50-52 млрд, а те, кто их ввели — $10 млрд. Мировая конъюнктура отразилась на российской экономике больше, чем санкции, добавил президент.

При этом для некоторых отраслей это послужило толчком к развитию. Например, мясоперерабатывающая промышленность показывает впечатляющие результаты. Президент рассказал, что сейчас договаривается с Китаем о поставках российской свинины.

По словам главы государства, если Запад отменит антироссийские санкции, Москва вынуждена будет снять ответные меры. Глава овощного союза России рассказал, что фермеры научились выращивать самые вкусные помидоры и огурцы. По его словам, отрасль воспринимает ответные меры на санкции как подарок. Он спросил, будет ли Россия продлевать ограничения, и смогут ли фермеры рассчитывать на защиту в случае отмены западных ограничений.

Глава государства ответил, что производители сделали все, чтобы нарастить производство овощей и фруктов, чтобы закрыть потребление собственного рынка. В результате инфляция упала до рекордно низкого показателя. При этом качество производимой продукции растет.

"Пригодных земель в России достаточно": Путин ответил на вопрос о недоступном для простых россиян дальневосточном гектаре

Житель Владивостока задал президенту вопрос о "Дальневосточном гектаре". По его словам, зарегистрировать участок очень сложно. Мужчина пожаловался, что ему не выдают на руки договор.

Президент говорит, что в целом программа идет неплохо, хотя есть проблемы в Приморском крае.

Президент говорит, что основная проблема в том, что есть путаница в кадастровых номерах. Человек подает заявку, а при ее регистрации начинаются проблемы.

«Нужно разобраться с кадастром», — заключает президент и желает удачи позвонившему в получении «дальневосточного гектара».

"Пригодных земель в России достаточно", - сказал Путин. Он отметил, что в стране много неиспользуемых сельхозугодий. По его словам, систему нужно сначала отработать на Дальнем Востоке.

Путин подчеркнул, что в России народ талантливый, и может возникнуть вторичный рынок гектаров.

Путин рассказал о пользе прямых линий

Путин заявил, что "Прямая линия" помогает ему понять настроения в обществе.

"Знаете, в этом тоже есть смысл определенный – один раз в год проводить такие мероприятия. Где-то, где плохо "шевелились", может быть, что-то и сделают хорошее: и дорогу положат, где нужно, и со здравоохранением поразбираются, и другие социальные вопросы порешают", — прокомментировал Путин высказывание ведущего прямой линии о том, что уже после анонсов некоторых вопросов в телеэфире, начинают происходить различные изменения, включая ремонт дорог и зданий в некоторых городах.

Путин рассказал о своих дочерях и внуках

Татьяна Прокопенко спросила Путина про его внуков.

«Несмотря на всякие слухи, мои дети живут в России, в Москве. И внуки тоже», — сказал президент.

Путин пояснил, что его дочери занимается наукой и образованием. "Мои дети, дочери, несмотря на все слухи, они живут здесь, в России, в Москве. И внуки у меня есть. Они тоже живут нормальной жизнью. Дочери у меня занимаются наукой, образованием. Никуда не лезут, ни в какую политику, живут нормально, рядовой жизнью", - сообщил Путин.

Что касается внуков, то «один уже в детский сад ходит».

«Понимаете, я не хочу, чтобы росли какими-то «принцами крови»,- заявил Путин.

«Все у меня нормально, прошу меня понять правильно, отнестись с пониманием к моей позиции», — попросил президент и вдруг добавил: «У меня недавно второй внук родился».

Зрители зааплодировали.