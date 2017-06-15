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Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве можно отследить онлайн

Опубликовано 15.06.17 10:41 Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве можно отследить онлайн

Мощи Николая Чудотворца в Москве, сколько стоять в очереди: в минувшую субботу очередь достигала восьми километров.

Мощи Николая Чудотворца в Москве 2017: очередь в будние дни значительно сократилась

Накануне специалисты отметили значительное сокращение очереди к мощам Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя в Москве, что связано с рабочими буднями. При этом в минувшую субботу очередь достигала восьми километров и начиналась от станции метро "Спортивная".

В таких условиях верующим посоветовали отложить паломничество, ведь время стояния в очереди могло достигать нескольких часов. Особенно тяжело ужшкммт ожидать прохода в храм в неблагоприятных погодных условиях.

По информации представителей святыни, по состоянию на 12.00 мск накануне "вход в очередь для поклонения мощам святителя Николая находился на Фрунзенской набережной у дома 12 (пересечение с улицей Тимура Фрунзе), на светофоре", а расчетное время ожидания составляло 2-3 часа.

Следить за очередью к мощам Николая Чудотворца в Москве 2017 можно на сайте Принесения мощей Николая Угодника в России либо на страницах в соцсетях. Там же можно почитать отзывы тех, кому удалось поклониться святыне.

Как писал TopNews, левое ребро Николая Чудотворца привезли в Россию впервые за 930 лет. До этого оно хранилось в базилике итальянского города Бари. Поклониться мощам можно в Храме Христа Спасителя по 12 июля. Затем святыня будет доставлена в Санкт-Петербург, где она пробудет до 28 июля, а затем после чего мощи вернутся в Италию.
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