Маша Кончаловская, последние новости на сегодня: Андрей Кончаловский снова заговорил об аварии с дочерью

Маша Кончаловская, состояние здоровья на сегодня 15 июня 2017: по словам Андрея Кончаловского, несчастье с его дочерью сильно его изменило.

Дочь Кончаловского, последние новости: режиссер снова заговорил о произошедшей драме с Машей

Известный российский режиссер Андрей Кончаловский в своем недавнем эссе для "Российской Газеты" поднял тему страной аварии, произошедшей 12 октября 2013 года, в которой серьезную травму получила его дочь Маша. По словам деятеля искусств, произошедшее несчастье сильно его изменило.

В преддверии своего 80-летия режиссер решил посетить Сахалин для поиска новых мыслей и познания людей.

"От личной боли ужшкммт могу расплакаться. Где я беру силы при своей личной боли прилетать на Сахалин? Не знаю, не знаю...", — признается он.

"Есть определенные смыслы, которые появились после того, как произошла трагедия с моей дочкой. И они движут мной сегодня", — объясняет режиссер.

По его словам, необходимость жить дальше и труд философа Виктора Франкла "Сказать жизни "Да!"", помогли ему не опускать руки.

"Это великая книга, которая меня многому научила. Научила тому, что в любой ситуации человек может найти смысл", - написал он.

И хотя семья Кончаловских вполне обеспечена материально, сам Андрей старается ограничивать себя.

"Жизнь — это боль, да. У дерева же все болит. Но все-таки жизнь — это больше желание. Жизнь — это дефицит. Изобилие — это смерть. Когда я голодаю или держу диету, возникает совершенно иное отношение к еде и куску хлеба. Дефицит очень важен во всем. В свободе, и то дефицит нужен, даже необходим. Как только человек имеет всю свободу на свете, он становится животным. Как только вы видите потухший взгляд и отсутствие всяких желаний, то все, жизнь закончена. Надо пестовать свои желания, пока они у тебя есть, и все будет. И творчество, и все остальное. Голодание продлевает жизнь. Сытость ближе к смерти", — философствует кинорежиссер.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая с дочерью Машей ФОТО

Несмотря на свой солидный возраст, Кончаловский старается двигаться только вперед: "Мне еще хочется иметь очень много желаний. Разных. Это все называется жажда жизни".

Как писал TopNews, Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая предпочитают не говорить о состоянии здоровья своей дочери, получившей тяжелую травму головы.

Тем не менее, в начале 2016 года Юлия Высоцкая говорила о том, что Маша Кончаловская "очень-очень медленно" движется к выздоровлению. По слухам, сейчас девочка находится в одной из частных клиник Москвы, куда ее перевели из Франции. Также по неофициальным данным, звездные родители часто приезжают к дочери и проводят с ней много времени, не опуская рук и надеясь, что она сможет восстановиться и вернуться к полноценной жизни.