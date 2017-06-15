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В Казахстане водитель КамАЗа погиб при пожаре на месте падения ступеней ракеты

Опубликовано 15.06.17 09:11 В Казахстане водитель КамАЗа погиб при пожаре на месте падения ступеней ракеты

В районе падения боковых блоков ракеты произошёл степной пожар, который позднее удалось ликвидировать.

В Казахстане водитель КамАЗа российского предприятия ракетно-космической отрасли "НПО машиностроения" погиб во время тушения степного пожара в Казахстане. Пламя вспыхнуло на месте падения ступеней ракеты-носителя "Союз-2.1а".

"По имеющейся информации, при тушении пожара погиб водитель автомобиля "КамАЗ", сотрудник АО "НПО машиностроения". Автомобиль "КамАЗ" накрыло пламенем в результате особенно сильного порыва ветра", — сказано в сообщении Роскосмоса.

Уточняется, что пожар произошёл в сложных метеоусловиях: +34 градуса, порывы ветра достигали 15 м/с. Спустя некоторое время возгорание ужшкммт удалось ликвидировать, угрозы населению не было.

В Роскосмосе отметили, что после успешного пуска "Союза-2.1а" 14 июня боковые блоки упали в 50 км западнее Жезказгана. Представители наземных поисковых групп во взаимодействии с МЧС приступили к поискам.
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