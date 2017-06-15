Илона Новоселова: ВИДЕО последних часов жизни финалистки "Битвы экстрасенсов" появилось в Сети (ФОТО)

Илона Новоселова, последние новости: также журналисты рассказали о возлюбленном ведьмы - Артеме Бесове.

Илона Новоселова: опубликовано ВИДЕО, снятое за несколько часов до гибели финалистки "Битвы экстрасенсов"

В Интернете опубликовали видео, на котором запечатлена финалистка "Битвы экстрасенсов" за несколько часов до смерти. Как писал TopNews, тело звезды мистического шоу было обнаружено вечером 13 июня под окнами дома, где она жила. Ясновидящая скончалась, упав с шестого этажа.

По словам местных жителей, за несколько часов до трагедии они ужшкммт видели Илону Новоселову в местном магазине, где та покупала спиртное. Также отмечается, что девушка была сильно пьяна, очень расстроена и постоянно говорила по телефону.

Продавцы подчеркнули, что в день своей гибели ведьма трижды приходила покупать алкогольные напитки.

Илона Новоселова, биография: СМИ рассказали о возлюбленном погибшей звезды "Битвы экстрасенсов"

Ранее сообщалось, что Илона Новоселова погибла вскоре после ссоры со своим молодым человеком - черным магом Артемом Бесовым.

Артем Бесов ФОТО: соцсети

Известно, что Артем был на три года моложе своей избранницы. Как и Илона, он увлекался черной магией и зарабатывал этим на жизнь.

"Меня зовут Артем. Я родился в 1991 году в городе Златоусте Челябинской области. Свой дар я стал ощущать еще с детства, когда впервые увидел себя со стороны, идущего по улице. Конечно, тогда это было очень страшно и непонятно, но именно то мгновение стало основополагающим в моей экстрасенсорной практике. Дальше – больше. Я стал видеть то, что происходит на больших расстояниях от меня: что делают люди, о чем они говорят и что думают", - говорится на официальном сайте Артема.

Артем Бесов и Илона Новоселова ФОТО: соцсети

По словам соседей пары, влюбленные часто ссорились и выясняли отношения, причем девушка могла начать бить посуду прямо на лестничной площадке. Также парочка злоупотребляла алкоголем. При этом одна из подруг Илоны утверждает, что Артем часто специально доводил Новоселову, зная, как она бурно на все реагирует.