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Курс доллара на сегодня, 15 июня 2017: Силуанов рассказал о курсе рубля после решения по ставке ФРС США

Опубликовано 15.06.17 06:56 Курс доллара на сегодня, 15 июня 2017: Силуанов рассказал о курсе рубля после решения по ставке ФРС США

Курс валют на сегодня, 15 июня 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 15 июня 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 15 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный ЦБ РФ официальный курс доллара на 15 июня 2017 составляет 57,03 руб., курс евро на сегодня - 63,94 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 15 июня 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 55,74 руб. при покупке и 58,86 руб. при продаже банком, курс евро на 15 июня 2017 установлен на уровне 62,41 руб. и 65,91 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: Силуанов прокомментировал решение по ставке ФРС США

По словам министра ужшкммт финансов России Антона Силуанова, принятое накануне решение по повышению процентной ставки Федеральной резервной системой США не окажет влияния на курс рубля.

В своих комментариях относительно принятого в Вашингтоне решения о повышении процентной ставки ФРС до 1−1,25% годовых (с 0,75−1%), Силуанов сказал: "Решение ФРС — ожидаемое, и оно не окажет существенного влияния на российскую экономику, которая устойчива к конъюнктурным изменениям на сырьевых рынках и рынках капитала".

Глава ведомства отметил, что устойчивость экономики нашей страны обеспечена крепким платежным балансом и существующим бюджетом, а макроэкономические показатели РФ он оценил как позитивные.

Силуанов подчеркнул, что инвесторы, в том числе и зарубежные, считают российскую валюту привлекательной, и в этой ситуации он не видит оснований для риска оттока капитала из нашей страны.
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