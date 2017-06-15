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Какой сегодня праздник: 15 июня 2017 года отмечается церковный праздник Никифор Дубодер

Опубликовано 14.06.17 23:57 Какой сегодня праздник: 15 июня 2017 года отмечается церковный праздник Никифор Дубодер

Сегодня, 15 июня, также отмечается Всемирный день ветра и Вьюн зеленый.

Какой праздник сегодня, 15 июня 2017: Всемирный день ветра

15 июня 2017 года отмечается Всемирный день ветра, целью которого является привлечение внимание общества к потенциалу ветроэнергетики и необходимости ее развития.

Организаторами события является Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра. Праздник был учрежден в 2007 году, в течение двух лет его проводили только в Европе, но с 2009 года он обрел всемирную ужшкммт популярность.

В торжествах в этот день участвуют энергетические ассоциации и компании ветроиндустрии. Во Всемирный день ветра проводятся экскурсии на ветряные электростанции, устраиваются показы ветряков, проводятся встречи со специалистами, а также тематические лекции и семинары.

Какой церковный праздник сегодня, 15.06.2017: Никифор Дубодер

С этого дня в народе люди начинали заготавливать дубовую кору, обдирая ее с деревьев. С корой этого дерева традиционно проводилось дубление кожи животных. Также этот день называли Зеленым вьюном. 15 июня молодые девушки плели венки из этого растения на счастье. Венок из вьюна сулил удачу, скорую встречу с суженым и служил оберегом от сглаза и порчи. Вечером в этот день молодежь собиралась на игрища, парни и девушки пели песни, водили хороводы и присматривали себе вторую половину.

В народе считалось, что тихая погода ночью и утром сулит еще несколько дней тепла и ясного неба, а если на закате солнце прячется за облака или тучи - это к ненастью.

Усиление ветра в течение дня сулило дождь, а трели соловья ночью - к ясной, тихой и теплой погоде.
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