Где узнать результаты ОГЭ 2017 по паспортным данным, расписание других экзаменов, а также многое другое читайте в материале TopNews.

Результаты ОГЭ 2017 по ИКТ и физике по паспорту опубликованы в Сети

14 июня 2017 года в Сети опубликовали результаты ОГЭ по ИКТ и физике. Эти экзамены российские девятиклассники сдавали 3 июня.

Узнать результаты ОГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, а также по физике можно на официальном сайте ГИА: gia.edu.ru, где необходимо ввести фамилию, имя, отчество девятиклассника, его паспортные данные и код регистрации ОГЭ, а также регион сдачи, и дать согласие на обработку данных.

Москвичи также ужшкммт могут узнать результаты экзаменов на региональном портале госуслуг: pgu.mos.ru. К тому же в этом году для жителей столицы создали автоматическое уведомление о результатах ОГЭ 2017 в приложении для мобильных устройств "Госуслуги Москвы".

Также узнать результаты ОГЭ 2017 можно:

На официальном сайте ГИА в выбранном регионе,

В пунктах проведения экзаменов, а именно в том, где непосредственно сдавался ОГЭ

В своей школе на информационных стендах

На информационных стендах в комитетах по образованию выбранного региона.

ОГЭ 2017: расписание основной волны

19 июня 2017 года - резерв: информатика и ИКТ, история, биология, литература

20 июня 2017 года - резерв: русский язык

21 июня 2017 года - резерв: английский язык, немецкий язык, испанский язык, французский язык

22 июня 2017 года - резерв: математика

23 июня 2017 года - резерв: обществознание, география, физика, химия

28 июня 2017 года - резерв: по всем предметам

29 июня 2017 года - резерв: по всем предметам

ОГЭ 2017: когда опубликуют результаты