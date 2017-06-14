Илона Новоселова: биография до и после смены пола финалистки "Битвы экстрасенсов" стала известна СМИ (ФОТО)

Илона Новоселова, последние новости: подруга Илоны раскрыла подробности ее гибели, а СМИ узнали, что мужчина Андрей Новоселов сменил пол, став ведьмой, и очень мучился от этого.

Илона Новоселова сбросилась из окна квартиры: причину смерти назвали СМИ

Финалистка шоу "Битва экстрасенсов" Илона Новоселова, погибшая в результате падения с шестого этажа жилого дома в российской столице, хотела подшутить над своим бойфрендом, но случайно сорвалась с балкона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Выпив вечером алкоголь в компании своего молодого человека, девушка повздорила с ним и в шутку ужшкммт забралась на ограждение балкона, чтобы напугать мужчину. Но не удержалась и сорвалась вниз", — заявил собеседник агентства.

В свою очередь, "Рен-ТВ" сообщает, что соседи Новоселовой часто слышали крики из ее квартиры. Там постоянно распивали алкоголь, а шум доносился в том числе и за несколько минут до ее гибели.

Как писал TopNews, тело 30-летней звезды мистического шоу было обнаружено поздно вечером накануне на козырьке стоматологической клиники у дома на шоссе Энтузиастов. Ранее сообщалось, что Илона Новоселова поругалась со своим любовником, после чего позвонила матери и попросила ее приехать. По некоторым данным, женщины говорили о смерти, после чего мама ушла смотреть телевизор, но через некоторое время услышала звук глухого удара.

Гибель Илоны Новоселовой прокомментировала ее коллега по "Битве экстрасенсов"

Подруга погибшей Илоны Новоселовой и участница одного из сезонов "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова рассказала сайту Dni.ru, что Илона часто бывала в ее доме, причем приходила к ней не одна, а со своей мамой.

"У экстрасенсов меж собой всегда другое общение, чем у простых людей, и в последние месяцы я стала чувствовать, что будет что-то страшное", — сказала ясновидящая, отметив, что Илона Новоселова "занималась исключительно черной магией".

Илона Новоселова. ФОТО

"Она могла в гроб загнать, семью разбить, навести порчу, сглаз. Я много раз говорила ей: "Илона, заканчивай с этими черными делами, ты испортишь себе карму, они до добра не доведут". Но подруга только отмахивалась", — призналась Кажетта.

Также она рассказала о причинах смерти Илоны.

"Сегодня все говорят, что Илона бросилась из окна из-за размолвки с любимым. Это не так. Мужик, с которым она жила, уходил от нее четыре раза, но потом возвращался, так что вряд ли это было серьезной причиной. Дело тут в другом. Илона рассказала мне, что в 13 лет в нее вселилась потусторонняя сила. Этот голос внутри говорил ей, как поступить, он же надоумил сделать операцию по смене пола", - заявила участница "Битвы".

После смены пола, по признанию Кажетты, у Илоны начались сильные боли.

"Илона мучилась от диких фантомных болей, просто сходила с ума. Депрессии становились все сильнее, срывы были все чаще, она уже не могла работать. Она без конца пила гормональные препараты, но боли были такой силы, что доводили ее до безумия", - заверяет экстрасенс.

"Новоселова все время говорила о том, как сожалеет, что стала женщиной. В мужском обличье, как ей казалось, можно было бы без труда встретить любимую женщину и жить счастливо. Теперь же Илона страдала от внутреннего противоречия", – сказала ясновидящая.

По ее словам, Илона Новоселова погибла потому, что потеряла контроль над собой из-за боли: "У нее просто произошло помутнение рассудка".

Смерть Илоны Новоселовой также прокомментировала Мэрилин Керро

О гибели Илоны Новоселовой высказалась еще одна финалистка "Битвы экстрасенсов", представительница Эстонии Мэрилин Керро.

По ее словам, за некоторое время до смерти Илона часто рассказывать своим близким о том, что очень боится умереть. Ведьма много времени тратила на такие разговоры, предчувствуя страшный конец.

Как писал TopNews, ранее Влад Кадони говорил о том, что состояние Илоны Новоселовой резко ухудшилось после развернувшейся в СМИ травли, а также из-за расставания со своим молодым человеком.

Илона Новоселова, биография: соседи подтвердили, что раньше экстрасенс была мужчиной

Слухи из биографии Илоны Новоселовой о том, что ведьма была рождена мужчиной, прокомментировала жительница дома, в котором раньше проживала участница "Битвы экстрасенсов".

"Да. Андрей. Андрей Новоселов", - сказала женщина.

По ее словам, этот факт знают все соседи и "весь город".

"Не знаю, пол менял или нет. Мне даже сказали, что он с детства девочкой хотел быть изначально", - добавила она, заявив, что после въезда в дом ей было страшно, так как в подъезде можно было увидеть кровь после одной из попыток Илоны покончить с собой.