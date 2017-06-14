Курс доллара на сегодня, 15 июня 2017: рубль рухнет в июле из-за действий ЦБ и ФРС - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 15 июня 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и опустил курс евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 15 июня 2017, ЦБ РФ

ЦБ установил официальные курсы валют на четверг, 15 июня. Курс доллара повысился на 12,07 коп. до 57,0303 руб. Курс евро вырос на 17,52 коп. до 63,9481 руб.

Бивалютная корзина будет стоить 60,1433 руб., сообщает ЦБ РФ..

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Федеральная резервная система (ФРС) США, по прогнозам экспертов, на днях повысит базовую ставку на 25 процентных пунктов — до 1–1,25%. В результате рубль ждет резкое ослабление, а доллар станет ужшкммт привлекательнее для инвесторов.

При этом ЦБ РФ в эту пятницу, 16 июня, снизит ключевую ставку еще на 0,5% с нынешних 9,25% из-за чего доллар подскочит в цене вплоть до 63 рублей.

Как пишет "МК", главным сигналом к повышению ставки для ФРС служит улучшение макроэкономической ситуации в Америке. К таковым относятся уровень безработицы, который в мае снизился до 4,3% в годовом выражении, а также годовая инфляция, составившая 2,3% при таргете монетарных властей в 2%.

Своей мнение по данному поводу высказал аналитик АЛОР БРОКЕР Сергей Королев. По его словам, российской экономике это не сулит ничего хорошего.

«Мировая экономика сильно завязана на долларе, и его укрепление в связи с повышением ставки отразится прежде всего на основных валютах, которые ослабнут к доллару США. Не останется в стороне и российский рубль», — считает Королев.

По мнению многих экспертов, Россию в скором времени ждет отток капитала, так как в стране "уже накопилась критическая масса таких инвесторов-перебежчиков", которых легко переманить в экономики других стран, если там будет приемлемая доходность и стабильная ситуация.

Прогнозирует укрепление доллара также генеральный директор инвесткомпании «Форум» Роман Паршин. «Результатом повышения ставки будет укрепление доллара к мировым валютам и снижение стоимости нефти в долларах до $46-45 за баррель Brent в течение месяца», — утверждает эксперт.

В настоящее время нефть торгуется на уровне $48 за «бочку». Но, как бы ни убеждали нас власти в обратном, рубль до сих пор сильно зависит от нефтяных котировок. И если «черное золото» пойдет вниз, оно потянет за собой и «деревянный».

Стоит отметить, что сразу после решения о повышении ставки основные биржевые индексы США отреагировали разнонаправленно: индекс Dow Jones вырос на 0,04% — до 21 337,38 пункта. Индекс S&P 500 уменьшился на 0,11% — до 2437,61 пункта. Индекс NASDAQ снизился на 0,12% — до 6213,19 пункта.

«Решение о таком повышении ставки было ожидаемым, в рамках тренда последних месяцев, поэтому влияние на рынки было нейтральным», — прокомментировала «Газете.Ru» заместитель руководителя аналитического департамента ООО «СОВЛИНК» Ольга Беленькая.