Новые меры введены в качестве поправки к законопроекту о применении санкций в отношении Ирана.

Сенат США одобрил законопроект о расширении санкций в отношении России. За внесение поправки проголосовало подавляющее большинство сенаторов, передают РИА Новости.

Новые меры введены в качестве поправки к законопроекту о применении санкций в отношении Ирана. Теперь документ должна рассмотреть палата представителей конгресса, а затем - президент США. Стоит отметить, что Трамп, согласно новому положению, не может ослабить или отменить принятые меры без одобрения конгресса.

Санкции касаются сокращения максимального ужшкммт срока рыночного финансирования российских банков, которые находятся под санкциями, до 14 дней, а санкционных компаний нефтегазового сектора - до 30 дней.

Ранее сообщалось о планах объединить в один законопроект антироссийские и антииранские меры. Продлить на год санкции против России 19 июня может и Совет Евросоюза по иностранным делам. Все это, как считают биржевые эксперты, скажется на российских активах.