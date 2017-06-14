Число погибших при пожаре в Лондоне возросло до 12
Опубликовано 14.06.17 21:03
Между тем пожарный рассказал, сколько времени займет тушение пожара в доме в Лондоне.
Пожар в Лондоне: погибли 12 человек
Число погибших при пожаре в жилом многоэтажном доме увеличилось до 12, передает RT со ссылкой на пресс-службу полиции Лондона. При этом в ведомстве не исключили, что количество погибших может увеличиться в ходе продолжающейся операции на месте пожара.
Тем временем сотрудник пожарной бригады, работавший на месте происшествия, рассказал РИА Новости, что тушение этого пожара займет несколько дней.
"Там еще много горит. Мы закончим очень нескоро/ Я несу ответственность только за свой участок работы, могу лишь сказать, что работы еще очень много", — сказал собеседник агентства, при этом он не стал называть свое имя, а также отказался отвечать и на вопрос, могут ли в здании еще находиться люди.
Добавим, что в настоящее время весь район оцеплен, соседние дома эвакуированы, десятки полицейских патрулируют улицы. Закрыт и большой спортивный центр, расположенный через пару улиц от башни Grenfell Tower.
Стоит отметить, что одним из первым на трагедию отреагировал знаменитый английский повар и телеведущий Джейми Оливер. Он предложил бесплатную еду ста семьям, которые пострадали в пожаре.
«Всем 100 семьям, пострадавшим сегодня в ужасном пожаре жилого здания Гренфелл Тауэр вблизи от Ноттинг Хилл, вы можете прийти в мой ресторан и будете накормлены и напоены моей командой. Еда и напитки будут бесплатными, просто подойдите к менеджеру. Мы подарим вам немного любви...», — сказал Оливер.
Ранее TopNews писал, что пожар в 27-этажном доме на улице Латимер начался около часа ночи по времени Лондона. Жителям приходилось выбрасывать из окон детей в попытке спасти их от огня.
Среди возможных причин называется взрыв холодильника. По словам очевидцев, то взрыв произошел на четвертом этаже, а оттуда уже распространился на весь дом.
После пожара госпитализировано в больницы 64 пострадавших. 20 человек в тяжелом состоянии, еще 10 обратились за медпомощью самостоятельно. С их учетом общее число пострадавших при пожаре - 74 человека.