Число погибших при пожаре в Лондоне возросло до 12

Между тем пожарный рассказал, сколько времени займет тушение пожара в доме в Лондоне.

Пожар в Лондоне: погибли 12 человек

Число погибших при пожаре в жилом многоэтажном доме увеличилось до 12, передает RT со ссылкой на пресс-службу полиции Лондона. При этом в ведомстве не исключили, что количество погибших может увеличиться в ходе продолжающейся операции на месте пожара.

Тем временем сотрудник пожарной бригады, работавший на месте происшествия, рассказал РИА Новости, что тушение этого пожара займет несколько дней.

Публикация от Edyta Fillary (@edytafillary) Июн 14 2017 в 4:01 PDT

"Там еще много горит. Мы закончим очень нескоро/ Я несу ответственность только за свой участок работы, могу лишь сказать, что работы еще очень много", — сказал собеседник агентства, при этом он не стал называть свое имя, а также отказался отвечать и на вопрос, могут ли в здании еще находиться люди.

Добавим, что в настоящее время весь район оцеплен, соседние дома эвакуированы, десятки полицейских патрулируют улицы. Закрыт и большой спортивный центр, расположенный через пару улиц от башни Grenfell Tower.

Стоит отметить, что одним из первым на трагедию отреагировал знаменитый английский повар и телеведущий Джейми Оливер. Он предложил бесплатную еду ста семьям, которые пострадали в пожаре.

«Всем 100 семьям, пострадавшим сегодня в ужасном пожаре жилого здания Гренфелл Тауэр вблизи от Ноттинг Хилл, вы можете прийти в мой ресторан и будете накормлены и напоены моей командой. Еда и напитки будут бесплатными, просто подойдите к менеджеру. Мы подарим вам немного любви...», — сказал Оливер.

Ранее TopNews писал, что пожар в 27-этажном доме на улице Латимер начался около часа ночи по времени Лондона. Жителям приходилось выбрасывать из окон детей в попытке спасти их от огня.

Среди возможных причин называется взрыв холодильника. По словам очевидцев, то взрыв произошел на четвертом этаже, а оттуда уже распространился на весь дом.

После пожара госпитализировано в больницы 64 пострадавших. 20 человек в тяжелом состоянии, еще 10 обратились за медпомощью самостоятельно. С их учетом общее число пострадавших при пожаре - 74 человека.