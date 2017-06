Стрельба была открыта в одном из почтовых отделений города.

По меньшей мене 5 человек получили ранение и двое погибли в результате стрельбы в американском городе Сан-Франциско, которую неизвестный открыл в одном из почтовых отделений города.

BREAKING: At least 5 people shot, 2 dead in San Francisco - law enforcement officials — Breaking News (@BreakingNLive) 14 июня 2017 г.

Инцидент произошел рядом с центром почтовой компании United Parcel Service. РИА Новости со ссылкой на Reuters сообщают, что к настоящему моменту мужчина задержан. Отмечается, что при задержании он получил ранение, его доставили в больницу.

The #SFPD appears to be expanding perimeter in Shooting investigation. 15th closed at San Bruno. @kron4news pic.twitter.com/mnRWEq6DfB — Philippe Djegal (@pdjegal) 14 июня 2017 г.

Подробности произошедшего устанавливаются. Полицейские призвали очевидцев обходить район, где ужшкммт была стрельба.