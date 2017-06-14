Порошенко выступил против отмены АТО в Донбассе

Украинский лидер объяснил свое решение.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о нецелесообразности отменять военную операцию в Донбассе до принятия закона о реинтеграции этих территорий, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-служба украинского лидера.

"Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии — оставим Украину беззащитной", — заявил Порошенко.

Лидер Незалежной подчеркнул, что правительство разрабатывает законопроект, который "позволит" вернуть территории ДНР и ЛНР под контроль Киева.

"По моему поручению был ужшкммт разработан проект законодательного акта, который называется "О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса Украины". Он охватывает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции, для определения правового режима", — сказал он.

Также президент Украины добавил, что в подготовке законопроекта участвуют эксперты и депутаты, а законопроект базируется на условиях, закрепленных в минских договоренностях.