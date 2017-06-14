В США члена конгресса расстреляли на бейсбольном поле

Конгрессмен США Стив Скализ и еще четыре человека ранены при стрельбе в Вашингтоне.

Врачи оперируют получившего ранение при стрельбе члена палаты представителей США Стива Скалиса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Fox News.

Скалис был ранен в бедро вооруженным мужчиной, открывшим огонь по игравшим в бейсбол конгрессменам неподалеку от парковки в городе Александрия в штате Вирджиния. По последним данным, в больницы доставлены пять человек, в том числе совершивший нападение.

Также ранение получил помощник конгрессмена. По ужшкммт данным газеты The Washington Post, нападавший также ранил офицера полиции. Об этом газете сообщил очевидец, пишет РБК.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter прокомментировал произошедшую в Виргинии стрельбу. «Республиканец Стив Скализ от штата Луизиана, верный друг и патриот, был тяжело ранен, но полностью восстановится. Наши мысли и молитвы с ним», — написал президент США.

Присутствовавший на месте происшествия сенатор-республиканец Рэнд Пол сообщил, что слышал от 50 до 60 выстрелов.

Всего свидетелями инцидента стали не менее 25 высокопоставленных республиканцев.