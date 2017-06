Брендовые кроссовки за полцены: BRANDSHOP объявил Sneaker Weekend Sale С 15 по 18 июня текущего года в магазине BRANDSHOP пройдет грандиозная акция со скидками на спортивную обувь самых известных мировых брендов. Сникерхедов ждет целый квест: скидки в 30-50% на кроссовки adidas, Nike, New Balance, Puma или Reebok стартуют онлайн и в магазине в три этапа. Как заявлено в условиях Sneaker Weekend Sale, в акции участвуют 13 производителей: adidas Originals, ASICS, Common Projects, Converse, Diadora, New Balance, Nike, Onitsuka Tiger, Polo Ralph Lauren, Puma, Reebok, Saucony, Y-3. В рамках Sneaker Weekend Sale покупателям предложат более 500 моделей со скидками в 30-50%. Здесь можно будет купить мужскую и женскую спортивную обувь любого типа — для повседневной жизни и для тренировок, для летних прогулок и для холодной, ненастной погоды. Онлайн и в московском магазине BRANDSHOP акция Sneaker Weekend Sale пройдет ужшкммт в три этапа (дропа). Отслеживать появление позиций со скидкой в интернете можно по ссылке: https://brandshop.ru/sneaker-sale Для онлайн-покупателей дропы анонсированы 15 июня в 22:00, 16 июня в 22:00 и 17 июня в 22:00. В магазине же дропы стартуют по утрам, в момент открытия — в 10:00 16, 17 и 18 июня. Обновления акционных предложений будут проходить каждый день. Закончится Sneaker Weekend Sale в полночь на 19 июня. Компания также предупреждает покупателей о том, что в период акции, с 15 по 18 июня, услуга курьерской доставки заказа по Москве будет недоступна. В регионы, как и раньше, можно заказать доставку почтовыми службами, а жители столицы смогут приобрести товар с условием самовывоза — или самостоятельно посетить московский магазин BRANDSHOP. Справка: Московский магазин мужской, женской и детской одежды и обуви BRANDSHOP предлагает продукцию самых популярных брендов мира. Здесь представлены эксклюзивные капсульные коллекции C.P. Company, Nanamica, Mackintosh, Stone Island, лучшие модели Barbour, Edwin, Fred Perry, Norse Projects. Гордость BRANDSHOP — коллекция редких, по-настоящему культовых моделей кроссовок adidas Originals, New Balance, Nike, Reebok и других. Твитнуть Другие материалы по этой теме Новости наших партнеров