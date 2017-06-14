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Экс-главу ФСИН Реймера приговорили к 8 годам колонии

Опубликовано 14.06.17 16:39 Экс-главу ФСИН Реймера приговорили к 8 годам колонии

Замоскворецкий суд признал бывшего директора ФСИН Александра Реймера виновным по делу о хищении более 2,7 млрд руб. при закупках электронных браслетов для осужденных.

Замоскворецкий суд Москвы накануне начал оглашать приговор бывшему директору Федеральной службы исполнения наказаний, который обвиняется в махинациях при госзакупках электронных браслетов для подследственных. Судья признала Александра Реймера и его подчиненных – Николая Криволапова и Виктора Определенова – виновными.

Как пишет "Фонтанка", помимо мошенничества экс-директору вменялось злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, Реймер пролоббировал закупку электронных браслетов у единственного предприятия — НПО «Мета», по завышенной цене.

После этого ужшкммт директор НПО якобы делил с руководителем ФСИН выручку. В результате 2,3 миллиарда рублей из бюджета пошли на цели, не связанные с функциями ведомства, а 1,3 – были похищены. Прокуратура в ходе прений сторон просила для Реймера девять лет колонии и 1 млрд руб. штрафа. Помимо этого ФСИН заявил гражданский иск 3,4 миллиарда рублей.

В итоге Замоскворецкий суд признал бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера виновным по делу о хищении более 2,7 млрд рублей, передает Агентство городских новостей «Москва».

Суд приговорил к восьми годам колонии бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера со штрафом 800 тысяч рублей. Бывший заместитель руководителя ФСИН Николай Криволапов получил пять лет и восемь месяцев колонии общего режима со штрафом в 600 тысяч рублей, а экс-директор государственного Центра информационно-технического обеспечения и связи Виктор Определенов — шесть лет колонии и штраф в 700 тысяч рублей.

Всех фигурантов также лишили генеральских званий.

Подсудимые встретили приговор спокойно, но во время оглашения Криволапов, находившийся до последнего времени под домашним арестом, повторял: "Что она несет?". Об этом сообщает РИА Новости.

Родственники Определенова во время оглашения приговора читали молитвенник. Одна из пожилых женщин, не дождавшись назначения сроков обвиняемым, позвонила кому-то по мобильному телефону и заявила, что "все очень плохо".
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