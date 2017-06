ЦУР выложил на YouTube ВИДЕО с "внучкой Путина" "Центр управления расследованиями" опубликовал на Ютуб видео, на которой якобы запечатлена внучка российского лидера. "Центр управления расследованиями" (ЦУР) разместил в Сети видео, на котором якобы заснята внучка российского президента Владимира Путина. Как ранее говорил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну сам Владимир Путин, у него есть внуки, с которыми ему редко удается видеться. В свою очередь на видео ЦУР говорится, что речь идет о ребенке старшей дочери президента Марии. Авторы записи утверждают, что сейчас ребенку пять лет, а это видео сняли ужшкммт в доме в Ново-Огарево в 2013 году, сообщает "Дождь". На YouTube появилось ВИДЕО с "внучкой Путина" По словам главреда ЦУР Андрея Коняхина, это видео было взято со страницы "ВКонтакте" Марии Воронцовой, которую ранее в СМИ называли старшей дочерью Владимира Путина, проживающей сейчас в Голландии под другим именем. Отмечается, что этот аккаунт был удален через неделю после громкого расследования The New Times "Первая дочь страны". "Дождь" отмечает, что на момент публикации ему не удалось связаться с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Как писал TopNews, в расследовании The New Times утверждалось, что Мария замужем за голландским бизнесменом Йорритом Фаассеном. В 2011 году она окончила факультет фундаментальной медицины МГУ под фамилией Воронцова, а затем поступила в аспирантуру Эндокринологического научного центра (ЭНЦ) Минздрава. В Кремле не стали комментировать расследование The New Times о старшей дочери Путина. Кроме того, ранее Bloomberg и Reuters писали о том, что младшая дочь Владимира Путина, Екатерина Тихонова, руководит фондом "Иннопрактика", занимающимся проектом создания научной долины МГУ. Сам президент России в интервью Оливеру Стоуну говорил, что его дочери не занимаются политикой. "Они [дочери] не занимаются политикой, они не занимаются крупным бизнесом, они занимаются наукой, образованием", — сказал Путин, добавив, что гордится своими детьми. В минувшем декабре бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил "Ведомостям", что "Центр управления расследованиями" — один из его проектов. Твитнуть Другие материалы по этой теме Time рассказал о "тайном пристанище семьи Путина" во Франции СМИ: Саакашвили могут лишить гражданства Украины, Порошенко готов выдать его Грузии Новости наших партнеров