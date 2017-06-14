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Ученые доказали, что смертельно больные люди всегда умирают в хорошем настроении

Опубликовано 14.06.17 15:19 Ученые доказали, что смертельно больные люди всегда умирают в хорошем настроении

Чем человек ближе к смерти, тем о чаще думает о религии, вечности и любви.

Учёные из Университета Северной Каролины США проанализировали блоги смертельно больных пациентов и последние слова смертников в тюрьмах. Эмоции, которые обнаружили там психологи, не были тревожными — люди излучали любовь и тянулись к социальным связям, пишет Лайф со ссылкой на опубликованное в журнале Psychological Science исследование.

В исследовании учёные сравнили эмоции людей, которые действительно умирают, и тех, кто представил, что им осталось жить всего несколько месяцев. Они обнаружили, что чем ближе ужшкммт смерть, тем размышления человека становятся более положительными, в особенности большое внимание уделяется таким темам, как семья и религия.

Смертельно больные люди, чьи блоги были проанализированы, находились на последней стадии рака или у них был диагностирован боковой амиотрофический склероз. Последние слова заключённых предоставила тюрьма в Техасе. Блоги, которые рассматривались в исследовании, должны были иметь не меньше 10 постов за три месяца.
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