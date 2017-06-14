Заторможенная реакция Терезы Мэй на футбольном матче позабавила фанатов (ФОТО)

Британский премьер встала и неуклюже подняла руки над головой, когда ее соседи по трибуне уже сидели на своих местах.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй привлекла внимание СМИ во время товарищеского матча Франция — Англия (3:2), прошедшего на "Стад де Франс": британский политик не успела поучаствовать в "волне".

Как пишет Miriir, болельщики, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, поддерживали свои команды, вставая с мест и пуская так называемую "волну", но реакция Мэй оказалась довольно заторможенной: она поднялась с места, когда все уже уселись обратно. Также премьер Великобритании подняла руки но ее порыв никто не ужшкммт поддержал, а пользователи Сети посмеялись над политиком.

Некоторые блогеры обратили внимание на выражение лица мужчины позади Мэй. Другие пошутили по поводу страха премьер-министра потерять место, имея в виду место в парламенте. Также пользователи вспомнили интервью британского премьера, в котором она назвала свой самый неприличный поступок - пробежку по полю пшеницы.

"Тереза Мэй, испортив "мексиканскую волну", доказала, что она всегда будет бояться потерять своё место", - написал один из пользователей.

""Мексиканская волна" — самый неприличный поступок, который Мэй сделала, после того как пробежала по тому пшеничному полю", - пишет другой подписчик.