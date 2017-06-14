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"У нас под одним из депутатов провалилось кресло": Жириновский пожаловался на мебель в Госдуме

Опубликовано 14.06.17 12:56 "У нас под одним из депутатов провалилось кресло": Жириновский пожаловался на мебель в Госдуме

Лидер либерал-демократов попросил "укрепить все кресла" в зале пленарных заседаний.

Лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский попросил спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина "укрепить все кресла" в зале пленарных заседаний, объяснив это уже вторым случаем поломки кресла под депутатом.

"У нас под одним из депутатов провалилось кресло. Это уже второй случай. У нас фракция мощная, сильная, здоровая. Депутаты сидят по 12 часов в зале. Такие случаи нас немного в стресс вводят", - цитирует Жириновского "Российская Газета".

Позднее оказалось, что кресло сломалось под ужшкммт депутатом Михаилом Дегтяревым. В ответ Володин предложил в перерыве произвести необходимый ремонт, а затем поставить для Дегтярева "укрепленное кресло, как у Николая Валуева".

Как писал ранее TopNews, для седьмого созыва депутатов был введен контроль явки и штрафы за прогулы. Теперь народные избранники проводят гораздо больше времени на работе.
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