СМИ: Саакашвили могут лишить гражданства Украины, Порошенко готов выдать его Грузии

Тем временем Путин прокомментировал нападение Грузии на Южную Осетию в 2008 году.

Президент Украины Петр Порошенко давно и активно ведет переговоры с бывшим премьером Грузии Бидзиной Иванишвили об экстрадиции бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили. Об этом в телеэфире сообщил бывший заместитель генпрокурора Украины и соратник Саакашвили по партии «Рух новых сил» Давид Сакварелидзе, передает Лента.ру со ссылкой на ZIK.

«Со всех каналов говорят, что, если Саакашвили в своей политической оппозиционной деятельности не остановится, его экстрадируют в Грузию», — заявил политик. По его словам, Порошенко изначально «не горел ужшкммт желанием» пускать бывшего грузинского лидера в украинскую политику, поскольку «не хотел злить Путина и остерегался большой популярности Саакашвили».

Сакварелидзе рассказал, что когда бывший президент Грузии прибыл на Украину, он «был не против» возглавить антикоррупционное бюро страны, что вызвало переполох в политической элите. Тогда Порошенко отправил Саакашвили в Одессу, где тот вскоре стал губернатором. Но оппозиционному губернатору пришлось уйти в отставку, поскольку он активно критиковал украинскую власть, обвиняя самого Порошенко в коррупции. А совсем недавно он назвал своей целью смену руководства Незалежной и заявил, что его противостояние с Порошенко закончится для последнего плачевно, пишут "Аргументы недели".

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили в 2008 году вряд ли бы решился на провокацию с нападением на Южную Осетию, если бы за ним никто не стоял.

"У меня нет 100% уверенности, что его кто-то спровоцировал, кто-то подталкивал, стоял у него за спиной. Но мне кажется, он никогда не решился бы самостоятельно на эту провокацию. Я так думаю. И во всяком случае его точно никто не останавливал", — сказал он в интервью режиссеру Оливеру Стоуну. Его цитирует РИА Новости.

Президент отметил, что в России удивились, "когда действия Саакашвили не только были поддержаны, а (западные СМИ) фактически все перевернули с ног на голову, стараясь это представить так, что это Россия напала на Грузию".

"Я потом не поверил своим ушам и глазам, когда увидел, что западные СМИ обвиняют в этом нападении Россию. И главное, что в это миллионы людей поверили. Ведь Саакашвили публично заявил о том, что он отдал приказ войскам начать эту акцию", — подчеркнул Путин.