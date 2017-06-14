СМИ опознали в сотруднике ОМОНа на митинге 12 июня в Москве командира киевского "Беркута" (ФОТО)

Ранее Сергей Кусюк командовал силовыми разгонами акций в украинской столице.

Украинские журналисты опознали в человеке в форме ОМОН на митинге в Москве 12 июня 2017 года бывшего командира киевского "Беркута" Сергея Кусюка. Фотография мужчины в форме ОМОН, который говорит по рации, была опубликована накануне "Дождем", после чего в LB.ua заявили, что в кадре запечатлен Сергей Кусюк.

Как утверждает издание, Сергей Кусюк командовал силовыми разгонами акций в Киеве. Он участвовал и в попытках разогнать Майдан в Киеве в ноябре 2013 года.

После госпереворота на Украине он бежал в Крым, а летом 2015 года украинская генпрокуратура ужшкммт объявила Кусюка в розыск "по подозрению в препятствовании проведения митинга и превышении служебных полномочий".

Бывший замкомандира Беркута Сергей Кусюк вчера руководил задержаниями в Москве. Защитил Януковича — теперь защитит и Путина! pic.twitter.com/fOBDstdhwX — Олег Козловский (@kozlovsky) 13 июня 2017 г.

Напомним, что "Беркут" — это спецподразделение МВД Украины, расформированное после революции 2014 года по причине "полной дискредитации перед украинским народом", так как его бойцы участвовали в разгоне Майдана.

Акции протеста, инициированные оппозиционером Алексеем Навальным, прошли накануне во многих городах России. Массовые задержания демонстрантов прошли на несогласованных акциях в Москве и Санкт-Петербурге. Всего было задержано более 1,5 тыс. человек. По факту нападения на сотрудников полиции было возбуждено два уголовных дела.