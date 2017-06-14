 
TOP 10

1 В Лондоне пожар охватил 27-этажный дом: есть жертвы

2 Следователи не увидели криминала в смерти Илоны Новоселовой (ФОТО, ВИДЕО)

3 СМИ узнали причину смерти "кратовского стрелка": бойцы Росгвардии его не убивали

4 Максакова отреагировала на слухи об "ожившем" Вороненкове

5 Опубликовано ВИДЕО перехвата Су-27 самолетов США

6 Ученые обнаружили на Марсе снег (ФОТО)

7 Пенсионер нашел в гараже картину за $15 млн

8 "Правый сектор" опубликовал список артистов, концерты которых будет срывать в Одессе

9 СМИ опознали в сотруднике ОМОНа на митинге 12 июня в Москве командира киевского "Беркута" (ФОТО)

10 В Турции персонал отеля избил больную туристку и порвал ухо ее родственнику (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

СМИ опознали в сотруднике ОМОНа на митинге 12 июня в Москве командира киевского "Беркута" (ФОТО)

Опубликовано 14.06.17 12:25 СМИ опознали в сотруднике ОМОНа на митинге 12 июня в Москве командира киевского "Беркута" (ФОТО)

Ранее Сергей Кусюк командовал силовыми разгонами акций в украинской столице.

Украинские журналисты опознали в человеке в форме ОМОН на митинге в Москве 12 июня 2017 года бывшего командира киевского "Беркута" Сергея Кусюка. Фотография мужчины в форме ОМОН, который говорит по рации, была опубликована накануне "Дождем", после чего в LB.ua заявили, что в кадре запечатлен Сергей Кусюк. 

Как утверждает издание, Сергей Кусюк командовал силовыми разгонами акций в Киеве. Он участвовал и в попытках разогнать Майдан в Киеве в ноябре 2013 года. 

После госпереворота на Украине он бежал в Крым, а летом 2015 года украинская генпрокуратура ужшкммт объявила Кусюка в розыск "по подозрению в препятствовании проведения митинга и превышении служебных полномочий".

Напомним, что "Беркут" — это спецподразделение МВД Украины, расформированное после революции 2014 года по причине "полной дискредитации перед украинским народом", так как его бойцы участвовали в разгоне Майдана.

Акции протеста, инициированные оппозиционером Алексеем Навальным, прошли накануне во многих городах России. Массовые задержания демонстрантов прошли на несогласованных акциях в Москве и Санкт-Петербурге. Всего было задержано более 1,5 тыс. человек. По факту нападения на сотрудников полиции было возбуждено два уголовных дела. 
Другие материалы по этой теме

Навального арестовали на 30 суток после митинга в Москве

Митинг в Москве: на Тверской распылили газ, полиция применила дубинки, идут задержания

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга