"Правый сектор" опубликовал список артистов, концерты которых будет срывать в Одессе

В перечень попали российские и украинские звезды, выступления которых намечены на лето.

Бывший лидер одесского "Правого сектора" (деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ.) Сергей Стерненко разместил в своем Facebook список звёзд, выступления которых, по его словам, будут срывать радикалы. В перечне значатся как российские, так и украинские артисты.

"Mozgi — проект Потапа, который снимал штаны перед россиянами на премии RU.TV и регулярно гастролирует по РФ. Граждане Украины. Туда же входит "Время и стекло", — говорится в публикации Стерненко.

Также в черный список попали российские DJ Smash и Баста, Антоха МС, группа "Каспийский ужшкммт груз", поэтесса Ах Астахова, украинские группы "Победа" и "Грибы", а также украинский певец Сергей Бабкин. Радикалы обвиняют их в том, что они выступали в Крыму или гастролировали по России.