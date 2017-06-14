Как выяснилось, кратовский стрелок не был ликвидирован полицией, как ранее сообщалось.

Игорь Зенков, который расстрелял своих соседей, не был ликвидирован полицией. Такая версия сообщалась ранее. Первые данные посмертной экспертизы показали, что кратовский стрелок застрелился сам. Об этом в интервью "Московскому комсомольцу" рассказала знакомая семьи Зенковых Ольга.

По ее словам, родные Зенкова получили первые результаты экспертизы, и они показали, что Зенков не был застрелен сотрудниками Росгвардии, а застрелился сам. Официального подтверждения этой информации нет.

По ее словам, для ужшкммт всех знакомых 49-летнего бывшего сотрудника МЧС стало неожиданностью, что Зенков настолько умело обращается с оружием.

«Ведь он даже в армии служил в строительных войсках. Вряд ли там обучают стрельбе на высоком уровне», — рассказала Ольга. При этом он никогда не увлекался компьютерными играми-«стрелялками» и не сидел в соцсетях. Что касается его любви к оружию, то это увлечение Зенкову привил отец.

Как писал Topnews, стрельба в подмосковном поселке Кратово произошла вечером 10 июня. Игорь Зенков открыл стрельбу по прохожим из своего дома и убил четырех человек. После того, как дом оцепили, стрелок поджег дом и сбежал оттуда. Через несколько часов его нашли в лесополосе, окружили и, по официальной версии, застрелили сотрудники Росгвардии.