Игорь Зенков, который расстрелял своих соседей, не был ликвидирован полицией. Такая версия сообщалась ранее. Первые данные посмертной экспертизы показали, что кратовский стрелок застрелился сам. Об этом в интервью "Московскому комсомольцу" рассказала знакомая семьи Зенковых Ольга.
По ее словам, родные Зенкова получили первые результаты экспертизы, и они показали, что Зенков не был застрелен сотрудниками Росгвардии, а застрелился сам. Официального подтверждения этой информации нет.
По ее словам, для ужшкммт всех знакомых 49-летнего бывшего сотрудника МЧС стало неожиданностью, что Зенков настолько умело обращается с оружием.
«Ведь он даже в армии служил в строительных войсках. Вряд ли там обучают стрельбе на высоком уровне», — рассказала Ольга. При этом он никогда не увлекался компьютерными играми-«стрелялками» и не сидел в соцсетях. Что касается его любви к оружию, то это увлечение Зенкову привил отец.
Как писал Topnews, стрельба в подмосковном поселке Кратово произошла вечером 10 июня. Игорь Зенков открыл стрельбу по прохожим из своего дома и убил четырех человек. После того, как дом оцепили, стрелок поджег дом и сбежал оттуда. Через несколько часов его нашли в лесополосе, окружили и, по официальной версии, застрелили сотрудники Росгвардии.