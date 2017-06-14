Кубок Конфедераций 2017: расписание матчей, билеты где купить, турнирная таблица

Кубок Конфедераций 2017: состав групп
17 июня 2017 года в Санкт-Петербурге стартует Кубок Конфедераций 2017. Матчи в рамках первенства пройдут в четырех городах страны. В Москве поединки примет стадион "Спартак", в Санкт-Петербурге - многострадальная "Зенит-Арена" на Крестовском острове, в Казани - "Казань-Арена", а в Сочи - олимпийский стадион "Фишт".
Группа А
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Россия
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Новая Зеландия
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Португалия
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Мексика
Группа В
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Камерун
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Чили
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Австралия
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Германия
Кубок Конфедераций 2017: расписание
Групповой этап
17 июня
Россия - Новая Зеландия. Санкт-Петербург, 18:00 мск)
18 июня
Португалия - Мексика. Казань, 18:00
Камерун - Чили. Москва, 21:00
19 июня
Австралия - Германия. Сочи, 18:00
21 июня
Россия - Португалия. Москва, 18:00
Мексика - Новая Зеландия. Сочи, 21:00
22 июня
Германия - Чили. Казань, 21:00
Камерун - Австралия. Санкт-Петербург, 18:00
24 июня
Мексика - Россия. Казань, 18:00
Новая Зеландия - Португалия. Санкт-Петербург, 18:00
25 июня
Чили - Австралия. Москва, 18:00
Германия - Камерун. Сочи, 18:00
Полуфиналы
28 июня
Победитель группы А - второе место группы В. Казань, 18:00
29 июня
Победитель группы В - второе место группы А. Сочи, 21:00
Матч за третье место
2 июля
Москва, 15:00
Финал
2 июля
Санкт-Петербург, 21:00
Кубок Конфедераций 2017: билеты, где купить
Билеты на матчи Кубка Конфедераций FIFA 2017 предлагаются в четырех категориях:
Категория 1. Самые дорогие билеты на места с лучшим расположением на стадионе.
Категории 2 и 3. Билеты на места, расположенные ужшкммт за пределами зоны категории 1.
Категория 4. Билеты по доступной цене исключительно для жителей России.
Цены на билеты приведены в таблице ниже.
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