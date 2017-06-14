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Кубок Конфедераций 2017: расписание матчей, билеты где купить, турнирная таблица

Опубликовано 14.06.17 11:36 Кубок Конфедераций 2017: расписание матчей, билеты где купить, турнирная таблица

Кубок Конфедераций 2017 в России пройдет с 17 июня по 2 июля.

Кубок Конфедераций 2017: состав групп

17 июня 2017 года в Санкт-Петербурге стартует Кубок Конфедераций 2017. Матчи в рамках первенства пройдут в четырех городах страны. В Москве поединки примет стадион "Спартак", в Санкт-Петербурге - многострадальная "Зенит-Арена" на Крестовском острове, в Казани - "Казань-Арена", а в Сочи - олимпийский стадион "Фишт".

Группа А

  • Россия
  • Новая Зеландия
  • Португалия
  • Мексика

Группа В

  • Камерун
  • Чили
  • Австралия
  • Германия

Кубок Конфедераций 2017: расписание

Групповой этап

17 июня

Россия - Новая Зеландия. Санкт-Петербург, 18:00 мск)

18 июня

Португалия - Мексика. Казань, 18:00

Камерун - Чили. Москва, 21:00

19 июня

Австралия - Германия. Сочи, 18:00

21 июня

Россия - Португалия. Москва, 18:00

Мексика - Новая Зеландия. Сочи, 21:00

22 июня

Германия - Чили. Казань, 21:00

Камерун - Австралия. Санкт-Петербург, 18:00

24 июня

Мексика - Россия. Казань, 18:00

Новая Зеландия - Португалия. Санкт-Петербург, 18:00

25 июня

Чили - Австралия. Москва, 18:00

Германия - Камерун. Сочи, 18:00

Полуфиналы

28 июня

Победитель группы А - второе место группы В. Казань, 18:00

29 июня

Победитель группы В - второе место группы А. Сочи, 21:00

Матч за третье место

2 июля

Москва, 15:00

Финал

2 июля

Санкт-Петербург, 21:00

Кубок Конфедераций 2017: билеты, где купить

Билеты на матчи Кубка Конфедераций FIFA 2017 предлагаются в четырех категориях:  

Категория 1. Самые дорогие билеты на места с лучшим расположением на стадионе.

Категории 2 и 3. Билеты на места, расположенные ужшкммт за пределами зоны категории 1.

Категория 4. Билеты по доступной цене исключительно для жителей России.

Цены на билеты приведены в таблице ниже.

Купить билеты на Кубок Конфедераций 2017 можно на официальном сайте мероприятия и с помощью многочисленных сервисов онлайн.
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