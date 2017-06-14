Кубок Конфедераций 2017: расписание матчей, билеты где купить, турнирная таблица Кубок Конфедераций 2017 в России пройдет с 17 июня по 2 июля. Кубок Конфедераций 2017: состав групп 17 июня 2017 года в Санкт-Петербурге стартует Кубок Конфедераций 2017. Матчи в рамках первенства пройдут в четырех городах страны. В Москве поединки примет стадион "Спартак", в Санкт-Петербурге - многострадальная "Зенит-Арена" на Крестовском острове, в Казани - "Казань-Арена", а в Сочи - олимпийский стадион "Фишт". Группа А Россия

Новая Зеландия

Португалия

Мексика Группа В Камерун

Чили

Австралия

Германия Кубок Конфедераций 2017: расписание Групповой этап 17 июня Россия - Новая Зеландия. Санкт-Петербург, 18:00 мск) 18 июня Португалия - Мексика. Казань, 18:00 Камерун - Чили. Москва, 21:00 19 июня Австралия - Германия. Сочи, 18:00 21 июня Россия - Португалия. Москва, 18:00 Мексика - Новая Зеландия. Сочи, 21:00 22 июня Германия - Чили. Казань, 21:00 Камерун - Австралия. Санкт-Петербург, 18:00 24 июня Мексика - Россия. Казань, 18:00 Новая Зеландия - Португалия. Санкт-Петербург, 18:00 25 июня Чили - Австралия. Москва, 18:00 Германия - Камерун. Сочи, 18:00 Полуфиналы 28 июня Победитель группы А - второе место группы В. Казань, 18:00 29 июня Победитель группы В - второе место группы А. Сочи, 21:00 Матч за третье место 2 июля Москва, 15:00 Финал 2 июля Санкт-Петербург, 21:00 Кубок Конфедераций 2017: билеты, где купить Билеты на матчи Кубка Конфедераций FIFA 2017 предлагаются в четырех категориях: Категория 1. Самые дорогие билеты на места с лучшим расположением на стадионе. Категории 2 и 3. Билеты на места, расположенные ужшкммт за пределами зоны категории 1. Категория 4. Билеты по доступной цене исключительно для жителей России. Цены на билеты приведены в таблице ниже. Купить билеты на Кубок Конфедераций 2017 можно на официальном сайте мероприятия и с помощью многочисленных сервисов онлайн. Твитнуть Другие материалы по этой теме Назван состав сборной России на Кубок Конфедераций 2017 Минус Кокорин и Мамаев: назван состав России на Кубок конфедераций Новости наших партнеров