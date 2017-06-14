Взрыв в Моршанске Тамбовской области привел к разрушению пяти квартир в жилом доме (ФОТО, ВИДЕО)

В результате инцидента пострадали два человека, в том числе сотрудник пожарно-спасательной части.
По данным МЧС, последовавший после взрыва газа пожар удалось потушить. Из дома эвакуировали 278 человек, в том числе 38 детей. Большинство из эвакуированных жильцов были размещены у родственников и знакомых, семеро были поселены на базе гостиницы "Цна".
В четырехподъездном доме находится 143 квартиры, в которых проживали 282 человека, в том числе 38 детей. В настоящее время пригодность дома к дальнейшей эксплуатации оценивают с использованием мобильного комплекса "Струна". В ликвидации последствий взрыва участвуют 203 человека и 46 единиц техники, в том числе от МЧС России — 147 человек и 22 единицы техники.