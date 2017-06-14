 
TOP 10

1 В Лондоне пожар охватил 27-этажный дом: есть жертвы

2 Следователи не увидели криминала в смерти Илоны Новоселовой (ФОТО, ВИДЕО)

3 Максакова отреагировала на слухи об "ожившем" Вороненкове

4 Путин прокомментировал слова Клинтон, сравнившей его с Гитлером

5 Опубликовано ВИДЕО перехвата Су-27 самолетов США

6 В Госдепе объяснили отсутствие поздравлений с Днем России

7 СМИ: прямую линию с Путиным отрепетировали в пансионате при управделами президента

8 Ученые обнаружили на Марсе снег (ФОТО)

9 4-летний Дима Песков найден живым на Урале спустя четыре дня после пропажи

10 В Тамбовской области в жилом доме прогремел взрыв: разрушено 5 квартир, есть раненые (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Взрыв в Моршанске Тамбовской области привел к разрушению пяти квартир в жилом доме (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 14.06.17 11:11 Взрыв в Моршанске Тамбовской области привел к разрушению пяти квартир в жилом доме (ФОТО, ВИДЕО)

Взрыв в жилом доме в Моршанске: пострадали два человека, эвакуировали 278 жителей.

Взрыв в жилом доме в Тамбовской области: есть пострадавшие, разрушено пять квартир

В городе Моршанске Тамбовской области в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Повреждены пять квартир, внешние панельные плиты и потолочные перекрытия на девятом и техническом этажах на общей площади 60 квадратных метров", — рассказал собеседник агентства.

В результате инцидента пострадали два человека, в том числе сотрудник пожарно-спасательной части.

По данным МЧС, последовавший после взрыва газа пожар удалось потушить. Из дома эвакуировали 278 человек, в том числе 38 детей. Большинство из эвакуированных жильцов были размещены у родственников и знакомых, семеро были поселены на базе гостиницы "Цна".

В четырехподъездном доме находится 143 квартиры, в которых проживали 282 человека, в том числе 38 детей. В настоящее время пригодность дома к дальнейшей эксплуатации оценивают с использованием мобильного комплекса "Струна". В ликвидации последствий взрыва участвуют 203 человека и 46 единиц техники, в том числе от МЧС России — 147 человек и 22 единицы техники.

Взрыв в жилом доме в Моршанске ВИДЕО
Другие материалы по этой теме

Под Тамбовом 17-летний подросток зарубил топором всю семью

Момент взрыва дома в Волгограде попал на ВИДЕО

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга