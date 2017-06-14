Взрыв в Моршанске Тамбовской области привел к разрушению пяти квартир в жилом доме (ФОТО, ВИДЕО)

Взрыв в жилом доме в Моршанске: пострадали два человека, эвакуировали 278 жителей.

Взрыв в жилом доме в Тамбовской области: есть пострадавшие, разрушено пять квартир

В городе Моршанске Тамбовской области в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Повреждены пять квартир, внешние панельные плиты и потолочные перекрытия на девятом и техническом этажах на общей площади 60 квадратных метров", — рассказал собеседник агентства.

В Моршанске в многоквартирном ужшкммт доме 13 июля произошел взрыв бытового газа #видео https://t.co/oLjkdSK51Q — Тамбов.ru (@TambovRuNews) 13 июня 2017 г.

В результате инцидента пострадали два человека, в том числе сотрудник пожарно-спасательной части.

По данным МЧС, последовавший после взрыва газа пожар удалось потушить. Из дома эвакуировали 278 человек, в том числе 38 детей. Большинство из эвакуированных жильцов были размещены у родственников и знакомых, семеро были поселены на базе гостиницы "Цна".

В четырехподъездном доме находится 143 квартиры, в которых проживали 282 человека, в том числе 38 детей. В настоящее время пригодность дома к дальнейшей эксплуатации оценивают с использованием мобильного комплекса "Струна". В ликвидации последствий взрыва участвуют 203 человека и 46 единиц техники, в том числе от МЧС России — 147 человек и 22 единицы техники.

Взрыв в жилом доме в Моршанске ВИДЕО