 
TOP 10

1 В Лондоне пожар охватил 27-этажный дом: есть жертвы

2 Следователи не увидели криминала в смерти Илоны Новоселовой (ФОТО, ВИДЕО)

3 Максакова отреагировала на слухи об "ожившем" Вороненкове

4 Путин прокомментировал слова Клинтон, сравнившей его с Гитлером

5 Опубликовано ВИДЕО перехвата Су-27 самолетов США

6 В Госдепе объяснили отсутствие поздравлений с Днем России

7 СМИ: прямую линию с Путиным отрепетировали в пансионате при управделами президента

8 Ученые обнаружили на Марсе снег (ФОТО)

9 4-летний Дима Песков найден живым на Урале спустя четыре дня после пропажи

10 В Тамбовской области в жилом доме прогремел взрыв: разрушено 5 квартир, есть раненые (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров

На YouTube появилось ВИДЕО перехвата Су-27 самолетов США

Опубликовано 14.06.17 10:50 На YouTube появилось ВИДЕО перехвата Су-27 самолетов США

Ранее Пентагон назвал запечатленный на Ютуб видео маневр российского истребителя безопасным.

Видео перехвата российским истребителем Су-27 группы американских самолетов над Балтийским морем, снятое из кабины бомбардировщика Rockwell B-1B, появилось в Сети. Как сообщал ранее TopNews, инцидент произошел 9 июня.

В состав группы самолетов ВВС США также входил бомбардировщик Boeing B-52H и самолет-заправщик Boeing KC-135R.

Как видно на опубликованных американскими военными кадрах, в перехвате участвовал истребитель Су-27П морской авиации ВМФ РФ из состава 72-й авиабазы Балтфлота в Черняховске Калининградской области.

YouTube ВИДЕО: перехват Су-27 самолетов США сняли из кабины бомбардировщика США

Ранее официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис назвал перехват безопасным, а ужшкммт сам инцидент, по его словам, не вызвал беспокойства Вашингтона.
Другие материалы по этой теме

Главу Пентагона "шокировал" низкий уровень боеготовности в США

Коалиция США нанесла авиудар по Сирии: Пентагон допустил, что есть жертвы

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга