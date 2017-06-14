На YouTube появилось ВИДЕО перехвата Су-27 самолетов США

Ранее Пентагон назвал запечатленный на Ютуб видео маневр российского истребителя безопасным.

Видео перехвата российским истребителем Су-27 группы американских самолетов над Балтийским морем, снятое из кабины бомбардировщика Rockwell B-1B, появилось в Сети. Как сообщал ранее TopNews, инцидент произошел 9 июня.

В состав группы самолетов ВВС США также входил бомбардировщик Boeing B-52H и самолет-заправщик Boeing KC-135R.

Как видно на опубликованных американскими военными кадрах, в перехвате участвовал истребитель Су-27П морской авиации ВМФ РФ из состава 72-й авиабазы Балтфлота в Черняховске Калининградской области.

YouTube ВИДЕО: перехват Су-27 самолетов США сняли из кабины бомбардировщика США

Ранее официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис назвал перехват безопасным, а ужшкммт сам инцидент, по его словам, не вызвал беспокойства Вашингтона.