Дима Песков найден живым на Урале спустя 4 дня после пропажи (ФОТО)

На Урале 14 июня 2017 найден живым 4-летний Дима Песков, пропавший в лесу 10 июня. По имеющимся данным, малыш находится в тяжелом состоянии.

На Урале найден пропавший 10 июня Дима Песков

Четырехлетний Дима Песков, который пропал 10 июня в лесу в районе Рефтинского водохранилища Свердловской области, найден живым, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на пресс-службу свердловской полиции.

По его словам, ребенок был обнаружен поисковой группой в линии электропередачи, где ранее видели его следы. Ребенок нуждается в медицинской помощи, для его эвакуации на место направили вертолет. Пресс-секретарь Минздрава Константин Шестаков уточнил, что малыш находится в тяжелом состоянии.

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Малыш потерялся 10 июня у Рефтинского водохранилища, где отдыхал с мамой и папой. Семья разбила палатку, переночевала, а утром отец с сыном пошли за дровами. Мальчик быстро устал и начал проситься к маме. Папа отпустил его, посчитав, что до стоянки рукой подать, и он не заблудится. С тех пор мальчика никто не видел, напоминает "РГ".

Когда родители поняли, что ребенок пропал, они около часа искали его сами, но безуспешно. Им удалось лишь узнать от рыбаков, что мальчик подходил к чужой палатке, но когда понял, что ошибся, ушел в лес. Родители обратились за помощью в правоохранительные органы - четыре дня полицейские, спасатели МЧС, следователи СК и добровольцы обыскивали лес.

За три дня поисковой операции наземной группировкой и с воздуха с помощью беспилотных летательных аппаратов МЧС и Росгвардии обследовано более 150 кв. км. В поисковой операции было задействовано более 250 человек (полиция, Росгвардия, МЧС и добровольцы из числа охотников), более 20 единиц техники, отмечают "Вечерние ведомости".