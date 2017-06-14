Прямая линия с Путиным 2017: как задать вопрос президенту, отрепетировали в пансионате - СМИ

Прямая линия с Путиным: как задать вопрос президенту на прямую линию 2017 - читайте в материале TopNews.

Прямая линия с Путиным 2017: прямую линию отрепетировали в пансионате при управделами президента

В Подмосковье, в пансионате, входящем в комплекс управления делами президента, была проведена репетиция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. В инструктаже приняли участие около 100 гостей из регионов нашей страны, каждый из которых предварительно зачитал свой вопрос.

Как сообщает РБК со ссылкой на участников прямой линии, представителей общественности собрали в пансионате "Петрово-Дальнее", который ужшкммт входит в состав оздоровительного комплекса "Рублево-Успенский" и расположен в 20 километрах от Москвы.

Представители пансионата рассказали об отсутствии свободных номеров до 16-17 июня из-за проведения "корпоративных мероприятий".

Как отметил один из участников прямой линии 2017, в пансионате их поделили на несколько групп, каждый член которой зачитал свой вопрос. При этом в помещении находились "девушки с телеканалов", которые "внимательно всех выслушивали и делали какие-то пометки в блокноте". Организаторы не предлагали своих вопросов гостям.

Участникам прямой линии посоветовали не распивать алкоголь перед эфиром, чтобы избежать похмелья, и не пить много воды, так как конференция может продлиться до 4-5 часов. Также гостям порекомендовали отказаться от одежды в клетку или полоску, чтобы избежать ряби в кадре.

Издание отмечает, что инструктаж участников прямой линии проводится ежегодно. В первую очередь он необходим для неопытных гостей, не знающих, как вести себя в кадре. Также организаторы помогают переформулировать вопрос, сделав его более складным и емким.

В свою очередь, "Известия" пишут, что президент лично отберет часть вопросов, присланных ему гражданами. Ожидается, что в рамках прямой линии прозвучат несколько реплик о выборах президента 2018 года, но глава государства избежит прямого ответа на вопрос, будет ли он баллотироваться.

Прямая линия с Владимиром Путиным 2017: когда состоится

Как писал TopNews, прямая линия с президентом состоится 15 июня 2017 года. Начало в 12:00 мск. Трансляция мероприятия будет осуществляться по всем федеральным теле- и радиоканалам нашей страны, а также в Сети.

Прямая линия с путиным 2017: как задать вопрос президенту?

Задать вопрос Путину на прямую линию 2017 можно по бесплатному номеру 8-800-200-40-40. Также это можно сделать на официальном сайте мероприятия - "Москва-Путину.ру" как в письменной форме, так и в виде видеообращения.

Спросить президента можно по СМС или ММС на номер 0-40-40 – с любого мобильного оператора, а для пользователей соцсетей открыли официальные страницы прямой линии - "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Владельцам смартфонов доступно специальное приложение "Москва-Путину", где также принимаются вопросы президенту.