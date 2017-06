Путин ответил на слова о "поверженной России" и пообещал адекватный ответ на действия НАТО Президент России Владимир Путин заявил, что нарушение ядерного баланса в мире является большой ошибкой. Высказывания о якобы поверженной России являются мечтами и не соответствуют действительности, заявил президент страны Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну. Как сообщает RT, во время беседы тот показал российскому президенту обложку американского журнала Foreign Affairs, на которой изображён раненый медведь, с заголовком «Россия Путина: повержена, но пока в игре» (англ. Putin's Russia: Down but not Out). «Кто-то мечтает и кто-то хочет думать, что Putin's Russia down. Это их мечты. Но это не соответствует действительности. Те, кто об этом ужшкммт пишет, знают об этом», — заявил Путин. При этом он отметил, что среди европейцев и американцев есть различные мнения относительно России. «Вы знаете, разные люди есть. Я думаю, и в Европе, и в Штатах есть разные люди с разными мнениями. Есть люди, которые смотрят хотя бы на 25, на 30, на 50 лет вперёд, думают о каких-то проблемах, угрозах и по-другому относятся к России», — сказал Путин. Также Путин, говоря о возможных угрозах стране со стороны ПРО США и НАТО в Европе, рассказал, что Москва даст адекватный ответ Североатлантическому альянсу. «Для нас здесь две угрозы, для России. Первая — это то, что размещение этих противоракет в непосредственной близости от наших границ в восточноевропейских странах, и вторая угроза в том, что пусковые установки антиракетные за несколько часов могут быть переоборудованы для установки ударных ракет», — цитирует Путина "Газета.ру". Он признал, что установка европейских ПРО вблизи российских границ привела к тому, что РФ фактически оказалась в окружении: «В Восточной Европе, на воде, на море будут установлены на кораблях, которые будут дежурить в Средиземном море и северных морях, на Аляске ставят». По мнению Путина, эти действия США являются грубой ошибкой. По его словам, на заре создания ядерного оружия это поняли ученые, передавшие знания о бомбе в СССР. «Когда Соединенные Штаты создали атомную бомбу, и Советский Союз начал активно развивать эту программу, в России работали отечественные ученые, иностранные ученые, прежде всего немцы. Но наша разведка получала огромное количество информации из Соединенных Штатов», — сказал Путин. Твитнуть Другие материалы по этой теме Путин прокомментировал слова Клинтон, сравнившей его с Гитлером Путин рассказал Стоуну, когда впервые встал на коньки Новости наших партнеров