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В Госдепе объяснили отсутствие поздравлений с Днем России

Опубликовано 14.06.17 09:36 В Госдепе объяснили отсутствие поздравлений с Днем России

В Госдепартаменте США объяснили, почему не направили России официальное поздравление с 12 июня.

Госдепартамент США не распространял публично поздравление России с национальным праздником, отмечавшимся 12 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского внешнеполитического ведомства. Как следует из ответа Госдепа, при новой администрации Дональда Трампа был принят "новый подход, при котором официальные поздравления передаются через посольства США" в соответствующих столицах.

"Мы больше не распространяем поздравления в качестве пресс-релизов, - сказал сотрудник пресс-службы. - Но мы размещаем их у себя на ужшкммт сайте. Официально же они вручаются через наши посольства. Сами мы их не распространяем, но не возражаем если страны-получатели это делают".

Ранее в российской дипмиссии в Вашингтоне обратили внимание на отсутствие традиционного поздравления с Днем России от властей США.

В пресс-службе Госдепа затруднились сразу сказать, было ли передано поздравление по случаю Дня России через посольство в Москве, но обещали это уточнить.
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