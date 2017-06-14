Илона Новоселова разбилась: смерть финалистки "Битвы экстрасенсов" не носит криминальный характер - следствие (ФОТО, ВИДЕО)

Илона Новоселова, биография участницы "Битвы экстрасенсов" и ВИДЕО с места гибели появились в Сети. Также о смерти экстрасенса высказались ее коллеги по мистическому шоу.

Илона Новоселова разбилась: следователи не увидели криминала в смерти финалистки "Битвы экстрасенсов"

Представители ГСУ СК РФ по Москве заявили, что в смерти финалистки популярного шоу "Битва экстрасенсов" Илоны Новоселовой, выпавшей из окна шестого этажа жилого дома на Шоссе Энтузиастов в Москве, нет криминала.

Сейчас по факту гибели 30-летней звезды мистического проекта проводится доследственная проверка. Видимых следов, говорящих о криминальном характере ее смерти, найдено не было.

Также в Сети опубликовали видео ужшкммт с места трагедии.

Илона Новоселова разбилась, выпав с 6-го этажа. Место гибели экстрасенса. ВИДЕО

Как писали СМИ, незадолго до рокового инцидента Илона поссорилась со своим молодым человеком. По мнению знакомых пары, причиной ссоры стало желание бойфренда уехать из Москвы в Челябинск.

По данным "МК" известная участница популярного телешоу даже позвонила матери и попросила ее приехать на помощь. Примчавшаяся на звонок женщина застала дочку в истерике: девушка, выпив пива, забралась на подоконник и грозилась спрыгнуть.

Одннако мать не восприняла эти угрозы всерьез, поскольку и раньше была свидетельницей подобных поступков дочери. Родительница отправилась в другую комнату смотреть телевизор и услышала удар: Илона упала с 6-го этажа и погибла.

Родные утверждают, что ясновидящая предчувствовала свою смерть, а незадолго до падения попросила прощения у матери. Также мать погибшей призналась, что Илона неоднократно говорила о планах самоубийства.

Илона Новоселова, "Битва экстрасенсов": коллеги погибшей девушки по шоу рассказали о ее жизни

Не так давно коллега Илоны Новоселовой по "Битве экстрасенсов" Влад Кадони рассказал подробности ее жизни. По его словам, между ними возникало немало разногласий, и в итоге Влад и Илона серьезно поссорились. Вопследствии у них не было возможности для примирения.

Также Кадони рассказал, что последний год жизни стал для Илоны очень трудным. По его словам, в СМИ устроили настоящую травлю из-за смены пола Новоселовой, после чего у девушки начались проблемы с личной жизнью.

"Последние годы ее жизни были для нее настоящим адом", - сказал экстрасенс, выразив надежду на то, что душа Илоны наконец найдет покой.

Гибель Илоны прокомментировал и экстрасенс Зираддин Рзаев, долгое время работавший с ней в паре.

"Когда узнал о смерти Илоны, мне стало плохо... Многие говорили, что она агрессивная, но это не так. В жизни она была, как ребёнок - очень доброй и открытой... Она моя лучшая напарница... У нас был хороший тандем. Считаю, ее гибель - потеря для экстрасенсорного мира", - отметил он.

Публикация от Clairvoyant (@clairvoyant.rus) Июн 13 2017 в 9:50 PDT

Илона Новоселова: биография

Илона Новоселова родилась в 1987 году в Павловском Посаде. Ее родители рано расстались, и ребенок очень тяжело переживал развод.

В школе Илона не смогла поладить с одноклассниками и учителями. В 10 лет ее перевели на домашнее обучение. Тогда же она заметила наличие у себя сверхспособностей и начала говорить с духами умерших людей.

Публикация от Илона Новоселова (@ilonanovoselova) Май 10 2015 в 10:50 PDT

В возрасте 19 лет Илона рассталась с парнем и очень тяжело переживала разрыв. Она решила сосредоточиться на своих способностях, для чего объездила всю Россию, общаясь с магами и колдунами.

Публикация от Илона Новоселова (@ilonanovoselova) Май 14 2015 в 2:44 PDT

Имя Илоны Новоселовой прозвучало на всю страну после выхода в свет 7-го сезона "Битвы экстрасенсов" в 2009 году, где она стала финалисткой.

В 2013 году произошла резонансная история, во время которой были похищены Илона и ее подруга. Похитители требовали выкуп в размере 20 миллионов рублей, но полицейским удалось освободить заложниц. Тогда же выяснились и некоторые пикантные подробности биографии Илоны Новоселовой: оказалось, что она родилась в мужском теле, и при рождении ее звали Андрей. В возрасте 18 лет она перенесла операцию по смене пола и стала девушкой.