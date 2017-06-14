Курс доллара на сегодня, 14 июня 2017: эксперты назвали период колебания курса рубля

Курс валют на сегодня, 14 июня 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 14 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 14 июня 2017 составляет 56,90 руб., курс евро на сегодня равен 63,77 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 14 июня 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 55,74 руб. при покупке и 58,86 руб. при продаже банком, курс евро на 14 июня 2017 установлен на уровне 62,41 руб. и 65,91 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на 2017 год в России: мнение эксперта

Член Совета директоров АКГ "Финэкспертиза" Агван Микаелян ужшкммт прогнозирует, что сегодня курс рубля, судя по всему, будет находиться в ожидании решения по ставке ФРС с довольно серьезной вероятностью ослабления к доллару и евро.

По словам эксперта, российская нацвалюта до сих пор до конца не отвязалась от нефти, однако специалист признал, что "черное золото" действительно стало меньше влиять на рубль.

"Почему же мы видим разнонаправленные колебания курсов рубля и цены на нефть? Потому что рубль с начала второго квартала прошлого года является очень инвестиционно привлекательной валютой, ведь он серьезно укрепился и к доллару, и к евро. В результате на рынке продолжает играть очень большой объем спекулятивных денег", - приводит слова Микаеляна "Российская Газета".

Он отметил, что экономика нашей страны на сегодняшний день пребывает в достаточно неплохом состоянии, "поэтому еще пару кварталов как минимум рублю стоит ожидать колебаний вокруг да около существующих сегодня курсовых величин".