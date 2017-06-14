Гороскоп на сегодня, 14 июня 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 14 июня 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на 14 июня 2017 года - Овен

У Овнов на первый план сегодня выйдут их собственные насущные потребности, тогда как взаимные обязательства и отношения с партнером, напротив, могут оказаться не самой важной частью жизни. Время не очень подходит для новых инициатив и экспериментов, зато сегодня легко можно решать повседневные задачи.

Гороскоп на 14 июня 2017 года - Телец

С самого утра и до наступления вечера Тельцы могут ужшкммт чувствовать неприкаянность или зависимость от внешних обстоятельств. Возможно неприятное ощущение одиночества, отсутствия цели или даже невозможности добиться желаемого. Астрологи советуют заняться завершением несложных дел или принять участие в решении чужих проблем. Вы почувствуете себя более комфортно в конце дня, а перед сном вам стоит еще раз подумать о своих личных делах.

Гороскоп на 14 июня 2017 года - Близнецы

Главными ценностями Близнецов сегодня будут оставаться свобода и независимость. Вы можете действовать под влиянием какой-либо оригинальной идеи. Вечером для вас станет важнее материальная сторона жизни. Не исключено, что вам придется скрыть источник своих доходов или их истинный размер.

Гороскоп на 14 июня 2017 года - Рак

Ракам рекомендуется утром и днем ограничить свою работу выполнением необходимых дел. Постарайтесь не браться за срочное задание, связанное с повышенной отдачей энергии. Если накануне вы совершили ошибку, лучше признайте ее, не пытаясь оправдаться.

Гороскоп на 14 июня 2017 года - Лев

Духовная составляющая может сегодня оказаться важнее материальной для Львов. Представители этого знака останутся верны своим идеалам, даже если они растеряют единомышленников. Особую важность для вас будут иметь контакты с друзьями, которые сейчас находятся далеко. Поздним вечером вам придется стать более прагматичными и подумать о доме, семье, деньгах или карьере.

Гороскоп на 14 июня 2017 года - Дева

В течение всего дня Девы могут испытывать потребность встряхнуться и рискнуть, но все ваши неожиданные инициативы будут наталкиваться на невидимые препятствия. Момент не подходит для любых новых начинаний. Зато вечером ваши мысли будут более продуктивными, а действия - последовательными и взвешенными.

Гороскоп на 14 июня 2017 года - Весы

Весам сегодня не рекомендуется соперничать с партнером, но и примирение с ним маловероятно. Для того, чтобы повернуть общение в более позитивное русло, постарайтесь дождаться вечера, когда борьба идеалов и принципов перейдет в заинтересованность в общей материальной платформе отношений. Возможно, что предметом ваших вечерних раздумий станут денежные вклады и проценты с них.

Гороскоп на 14 июня 2017 года - Скорпион

Сегодня Скорпионам рекомендуется уделить основное внимание привычным делам . Постарайтесь не строить новых планов, но все спонтанные решения тут же воплощайте в жизнь, так как уже в следующую минуту от вашего энтузиазма может не остаться и следа. Не исключен поход к врачу или в аптеку. Вечером возможно усиление в деловом сотрудничестве или контакте с партнером по браку.

Гороскоп на 14 июня 2017 года - Стрелец

Стрельцы сегодня будут склонны к свободной творческой деятельности, но в этот период у вас вряд ли появятся свежие и оригинальные идеи. Попробуйте ограничиться разработкой и критическим переосмыслением более ранних находок. Возможна временная отчужденность в отношениях с детьми или любимым человеком. Астрологи не советуют ложиться спать на пустой желудок.

Гороскоп на 14 июня 2017 года - Козерог

Козероги сегодня склонны негативно воспринимать свою зависимость от семейных обязанностей. До вечера вас может преследовать неприятное ощущение полного тупика в работе. Возможно появление пессимистичного настроения и упадка физических сил, но ближе к ночи вам удастся воспрянуть, так как обстоятельства изменяться к лучшему.

Гороскоп на 14 июня 2017 года - Водолей

У Водолеев наступил хороший день для кратковременного общения с соседями и близкими родственниками. Время подходит для оперативного решения несложных задач и удовлетворения сиюминутных прихотей. Отложите разработку новых планов и заключение длительных договоренностей. Под вечер вам захочется уюта и спокойствия.

Гороскоп на 14 июня 2017 года - Рыбы

Рыбам сегодня для действий необходимо вдохновение. Под его влиянием представители этого знака прекрасно справятся с короткими задачами. Вечером вы захотите отдохнуть и расслабиться. Возможно, вам предложат поужинать в гостях или ресторане.