Результаты ОГЭ по русскому языку 2017 по паспорту опубликованы в Сети

Где узнать результаты ОГЭ 2017 по русскому языку по паспортным данным, расписание других экзаменов, а также многое другое читайте в обзоре TopNews.

Результаты ОГЭ 2017 по русскому языку по паспорту опубликованы в Сети

В Сети накануне были опубликованы результаты ОГЭ по русскому языку 2017. Как писал TopNews, этот экзамен российские девятиклассники сдавали 30 мая.

Узнать результаты ОГЭ по русскому языку можно на официальном сайте ГИА: gia.edu.ru. В специальной форме необходимо указать фамилию, имя, отчество ученика, его паспортные данные и код регистрации ОГЭ, а также регион сдачи, и дать согласие на обработку ужшкммт введенных данных.

Жители Москвы смогут ознакомиться с результатами экзамена и на региональном портале госуслуг: pgu.mos.ru. Кроме того, в этом году для жителей российской столицы предусмотрено автоматическое уведомление о результатах ОГЭ 2017 в приложении для мобильных устройств "Госуслуги Москвы".

Также узнать результаты ОГЭ 2017 можно:

На официальном сайте ГИА в выбранном регионе,

В пунктах проведения экзаменов, а именно в том, где непосредственно сдавался ОГЭ

В своей школе на информационных стендах

На информационных стендах в комитетах по образованию выбранного региона.

ОГЭ 2017: расписание основной волны

19 июня 2017 года - резерв: информатика и ИКТ, история, биология, литература

20 июня 2017 года - резерв: русский язык

21 июня 2017 года - резерв: английский язык, немецкий язык, испанский язык, французский язык

22 июня 2017 года - резерв: математика

23 июня 2017 года - резерв: обществознание, география, физика, химия

28 июня 2017 года - резерв: по всем предметам

29 июня 2017 года - резерв: по всем предметам