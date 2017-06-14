Курс доллара на сегодня, 14 июня 2017: эксперты назвали две угрозы для рубля

Курс валют на сегодня, 14 июня 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 14 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился на 1 копейку по сравнению с показателем вторника и составил 63,77 рубля, курс доллара на 14 июня 2017 уменьшился на 9 копеек и стал равен 56,91 руб.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 5,64 копейки - до 59,9981 руб.

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По словам руководителя департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеба Задои, нынешняя ужшкммт короткая рабочая неделя может стать не самой лучшей для российского финансового рынка. Он отметил, что на этой неделе сенаторы в США рассмотрят законопроект об усилении антироссийских санкций, причему поводом для этого станет "вмешательство" Москвы в выборы президента США.

"Законопроект предполагает, что белый дом не сможет без согласования конгресса США менять или смягчать санкции против России. Российский финансовый рынок всегда очень болезненно реагирует на расширение списка санкций. И в случае, если в данном вопросе сенаторам удастся добиться прогресса, то акции российских компаний и российская валюта могут обвалиться", — цитирует эксперта Regnum.

Задоя считает другим риском для рубля и грядущее заседание ФРС, в рамках которого, скорее всего, будут повышены процентные ставки, что, в свою очередь, надавит на валюты развивающихся рынков, в том числе и на российский рубль.

"На прошлой неделе доллар/рубль завершил торговлю выше отметки 57 рублей за одну единицу американской валюты. Это было достаточно показательное закрытие. На протяжении долгого времени паре не удавалось пробиться выше данного уровня. В случае негатива из-за океана по санкциям и в случае подъема ставки ФРС, рубль вполне может на этой неделе закрепиться выше отметки 57 рублей за доллар", — сказал аналитик.

Он подчеркнул, что текущая ситуация на российском финансовом рынке способствует перетоку капитала из российских акций, которые, по его словам, сейчас активно снижаются в доллар.