Премьер-министр Великобритании приехала в Париж днём 13 июня.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам встречи с Эммануэлем Макроном в Париже заявила, что переговоры по выходу страны из ЕС начнутся на следующей неделе, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на агентство Reuters.

«Я подтвердила президенту Франции, что расписание переговоров по Brexit сохраняется, они стартуют на следующей неделе», — заявила Мэй.

Ранее французский лидер заявил, что переговоры по будущему статусу Великобритании нужно начать как можно быстрее и проводить их в координации Еврокомиссией, передает ИА REGNUM.

«Я хочу быстрейшего начала ужшкммт переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза, по будущему Великобритании, и координироваться они должны Еврокомиссией», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, Тереза Мэй приехала в Париж днём 13 июня. После совместных рабочего ужина и пресс-конференции главы Франции и Британии вместе посетят товарищеский футбольный матч между командами своих стран.