Франция - Англия: прогноз на товарищеский матч 13.06.2017, смотреть онлайн, где трансляцию (ВИДЕО)

13 июня 2017 года на стадионе "Стад де Франс" сборная Франция сыграет в товарищеском матче со сборной Англии.

13 июня 2017 года на знаменитом стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа в рамках подготовки к Кубку Конфедераций 2017 состоится товарищеский матч между сборными Франции и Англии. Начало поединка в 22:00 мск.

Франция — Англия 13 июня 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию товарищеского матча Франция - Англия 13 июня 2017 можно посмотреть в эфире "Матч ТВ". На сайте канала также будет доступна трансляция онлайн. Начало в 21:50 мск.

Франция — Англия 13 июня 2017. Смотреть онлайн товарищеский матч. Прямая трансляция. ВИДЕО

Франция — Англия 13 июня 2017: перед матчем

Поединок между сборными Франции и Англии ужшкммт считается классикой европейского футбола. Как правило, противостояния этих принципиальных соперников вне зависимости от текущего рейтинга сборных проходит в интересной и бескомпромиссной борьбе.

Последний матч между французами и англичанами закончился домашней победой англичан на "Уэмбли" со счетом 2:0.

В роли номинальных хозяев Франция принимала ближайшего соперника на Евро-2012. Та игра прошла в Донецке и закоончилась боевой ничьей 1:1. Обе команды, к слову, вышли из группы.

Что касается товарищеских поединков, то трехцветные последний раз обыгрывали Англию в матче 2010-го года. Тогда французы сумели вырвать победу на поле соперника со счетом 1:2.

Всего англичане в очных матчах с французами одержали 17 побед, 5 игр завершилось вничью и 8 побед на счету Франции.

Франция — Англия 13 июня 2017: прогноз, ставки букмекеров

В предстоящем матче букмекеры ставят на победу хозяев поля, оценивая их шансы чуть выше 50%.

Коэфициенты: победа Франции — 1.93, ничья — 3.33, победа Англии — 4.08.