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Музыкант Вячеслав Малежик перенес инсульт

Опубликовано 13.06.17 20:40 Музыкант Вячеслав Малежик перенес инсульт

По словам композитора, он в один миг разучился петь, играть на гитаре и ходить.

Российский певец и композитор Вячеслав Малежик из-за перенесенного инсульта временно не сможет выступать. Об этом РИА Новости рассказал его концертный директор.

"Состояние изменяется в лучшую сторону. Он пытается ходить, хорошо говорит, но на гитаре, конечно, пока играть не может", — сказала она.

Между тем на сайте Малежика опубликовано сообщение, в котором российский певец и композитор рассказал о перенесенном инсульте. По его словам, он в один миг ужшкммт разучился петь, играть на гитаре и ходить.

«Интенсивная работа, которую я вёл на концертных площадках, на радиостанциях, в издательствах газет и журналов наверное отняли много сил! И я прозевал опасные приступы ИНСУЛЬТА. В один миг я разучился петь, играть на гитаре и ходить. Прогноз врачей не лишен оптимизма. Будем жить. Молитесь за меня!», – говорится в сообщении.

Малежик известен как по сольной карьере, так и по участию в группах «Веселые ребята», «Голубые гитары», «Пламя». Среди его известных песен – «Двести лет», «Мозаика», «Острова», «Попутчица».
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